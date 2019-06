Video: Janais prichádza s novým slovenským svadobným lovesongom - je tu videoklip k skladbe NAVEKY

Aktuálne má Janais za sebou natáčanie videoklipu k poslednej skladbe albumu - NAVEKY. Pieseň opisuje silu manželského zväzku a podporuje vzťahy, ktoré už zažili tú najkrajšiu prvotnú zamilovanosť a zároveň úspešne zvládli prekonať aj niekoľko ťažších chvíľ. Videoklip NAVEKY práve preto vizuálne podčiarkol krásu svadobných dní niekoľkých manželských párov.

Pozrite si nový videoklip Janais - NAVEKY



O tom, ako vznikal videoklip, hovorí speváčka Janais: “Polovica piesní z najnovšieho albumu ILÚZIE bola vydávaná postupne ako single, takže sme k nim následne natáčali videoklipy. NAVEKY vznikla ako posledná na albume, ale svojím posolstvom - stáť pri sebe v dobrom aj v zlom - si klip právom zaslúžila. Pieseň sme skladali spolu s mojím manželom a po 12 rokoch manželstva sme si tak vlastne napísali vlastný lovesong. Nie je to iba pieseň pre čerstvo zamilovaných, ale aj pre tých, ktorí si rokmi vo vzťahu preskákali aj ťažšie chvíle a posilnilo ich to.”

Aké bolo natáčanie?

Pôvodne bolo v pláne videoklip vydať už koncom minulého roka, no napokon Janais so svojím tímom čakala na letné počasie, keďže k tejto piesni sa vyslovene hodí slnko a krásna príroda. Klip sa natáčal okrem slovenských miest Nemšová a Súľov aj v Slovinsku a v Čechách v obci Kuželov. Pôvodné plány však boli iné: “Do poslednej chvíle sme si mysleli, že moje zábery z videoklipu natočíme pri Dražovskom kostolíku. Je to miesto, ktoré som si vytypovala už pred pol rokom, a táto lokalita na skale ma úplne očarila. Kto mohol tušiť, že kostolík práve v deň nášho natáčania celý zahalia do vlajky Európskej únie... Úprimne, mala som slzy v očiach a chvíľu to vyzeralo, že to celé vzdáme. Napokon sme zmenili lokalitu a zábery sme natočili ešte v ten istý podvečer na neďalekej Nitrianskej Kalvárii,” opisuje situáciu Janais.

Slovenské zaľúbené páry majú novú obľúbenú svadobnú pieseň!

Na spoluprácu Janais oslovila chlapcov z Ružomberka, MOOVI a AND.production, ktorí robia nielen videoklipy, ale aj nádherné svadobné videá. Spolu následne vybrali štyri reálne svadobné páry, ktoré súhlasili s použitím ich záberov do videoklipu NAVEKY. Práve vďaka týmto reálnym záberom skutočných manželských párov je videoklip dojímavý a autentický. Špeciálne poďakovanie preto patrí Tomášovi a Diane, Aďovi a Mirke, Palkovi a Monike, Patrikovi a Natálii, ktorí poskytli zábery zo svojich svadieb. Janais má však v súvislosti so skladbou NAVEKY radosť ešte z niečoho iného: “Od prvého dňa vydania klipu mi chodia správy o tom, že sa pieseň stáva svadobnou piesňou viacerých párov. Veľmi sa teším, že moje slová vnímajú ako svoje, ako odraz toho krásneho z ich vzťahov, to je pre textára najviac.”

Plány Janais na najbližšie obdobie sú jasné - s kapelou vystúpia na viacerých letných podujatiach a pár dní strávia aj v štúdiu, nahrávaním nových nápadov. Tešia sa na dovolenku s deťmi a priateľmi na road trip po Sardínii.

Termíny najbližších koncertov:

7.6.2019, Trnava, Festival Lumen, Trojičné námestie (18:35)

15.6.2019, Humenné, Adel cafe (19:00)

22.6.2019, Bratislava, Otvorenie Karloveského kultúrneho a športového leta, Botanická záhrada (11:00)

11.8.2019, Trenčín, Mierové námestie (17:00)

17.8.2019, Prievidza, Mariánsky vŕšok (20:00)

30.8.2019, Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov (19:00)



Zdroj: Mirka Brindová / House of Ukulele