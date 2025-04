Na zelenšie Slovensko a výsadbu stromov venoval Kaufland už takmer 100 000 eur

Jarné sadenie budúcnosti práve prebieha

Nové sady i vetrolamy ozdravujú krajinu

Nedostatok stromov sa spája s horšou kvalitou ovzdušia a nižšou odolnosťou krajiny voči klimatickým zmenám. Následky pociťujeme už dnes, a to nielen v mestách, ale aj v poľnohospodárskych oblastiach. Práve takýmto miestam pomáha iniciatíva Sadíme budúcnosť opätovne ozelenieť. Aby bola výsadba zmysluplná a trvalo udržateľná, Nadácia Ekopolis pri jej plánovaní a výbere vhodných lokalít kladie mimoriadny dôraz na následnú starostlivosť.hovorí Martina Hromadová, programová manažérka iniciatívy Sadíme budúcnosť, ktorú Kaufland od roku 2022 podporil sumou takmer 100 000 eur.Vysadenie 35-tich stromov pri chodníku v okolí Smolenického zámku sľubuje nielen zvýšenie bezpečnosti pre cyklistov, chodcov a turistov, ale aj prepojenie lesných a nelesných biotopov v okolí, čím sa rozšíria možnosti potravy pre miestny hmyz a vtáctvo. Lepšie pozorovať život rastlín, stromov a živočíchov vo verejne prístupnom ovocnom sade budú môcť vďaka podpore Kauflandu aj obyvatelia Lučenca. Miestny sad zvyknú navštevovať hlavne žiaci z materských a základných škôl, seniori i široká verejnosť, ktorá sa často zapája do samozberov ovocia organizovaných mestom. Tohtoročnú sezónu Lučenčania otvorili výsadbou, ktorá na ich obľúbené miesto prinesie ešte viac stromov a kríkov.vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Okolie Levkoviec ešte donedávna pôsobilo ako mesačná krajina. Obrovské polia boli namiesto stromov lemované iba elektrickými stĺpmi. V lete tu chýbal tieň a nárazy vetra dávali krajine poriadne zabrať. Naplánovaná výsadba to má celé zmeniť a vytvoriť stromoradie, ktoré bude tlmiť hluk z neďalekej cesty a poslúži aj ako dôležitý vetrolam. Aby si okoloidúci mohli užívať panorámu Vysokých Tatier, pribudne aj lavička, rozhľadňa či hojdačka. V Novej Bystrici zase pribudne sad ako u starých rodičov. Miestni obyvatelia sa podujali prinavrátiť takmer zabudnuté odrody ovocných stromov do areálu skanzenu. Stromy sú dôležitá súčasť ekosystému, ovplyvňujú klímu a poskytujú úkryt pre vtáctvo, včelstvo či drobný hmyz. Nemenej dôležitá je ich úloha v zadržiavaní cennej vody v pôde a vytváraní tieňa pre našincov i turistov. Ovocné plody z vysadených stromov navyše poslúžia ako bezplatné občerstvenie.Podobný príbeh obnovy krajiny sa v týchto dňoch píše aj na kopanici U Harušťákov. Ešte v roku 1950 tu boli políčka lemované ovocnými stromami, neskôr ich nahradili lúky. Domáci sa snažia krajine prinavrátiť pôvodný charakter, na miesto priniesli aj tradičné pasenie oviec. S pomocou Nadácie Ekopolis a partnerovi Kaufland plánujú doplniť stromy, ktoré v minulosti vyhynuli, aby obnovili typický ráz kopaníc v Bielych Karpatoch. Reťazec podporuje iniciatívu Sadíme budúcnosť už štyri roky, za tento čas sa podarilo vysadiť stovky stromov naprieč krajinou a neustále pribúdajú.