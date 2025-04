Ochranka pri atentáte na Fica nepochybila, policajná inšpekcia zastavila trestné stíhanie

Video zadržaného strelca

Ďalší únik neverejných informácií

22.4.2025 (SITA.sk) - Pri minuloročnom útoku na predsedu vlády Roberta Fica jeho ochranka nepochybila. Ako napísal spravodajský portál Aktuality.sk , vyplynulo to z vyšetrovania vedeného policajnou inšpekciou."Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby , odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite uznesením zo dňa 4. februára vydaným v režime "vyhradené" zastavil trestné stíhanie vedené pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom, nakoľko na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že sa nestal skutok, pre ktorý bolo vedené trestné stíhanie," citovali Aktuality.sk hovorcu Krajskej prokuratúry v Trenčíne Mariána Sipavého Dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín podľa neho následne vyhodnotil vydané uznesenie ako zákonné a dôvodné, a tým sa vyšetrovanie právoplatne ukončilo.Aktuality tiež pripomenuli, že po útoku na Fica sa objavilo 21-sekundové video zadržaného strelca, ktorý v zázname rozpráva, prečo strieľal na predsedu vlády. Útočník Juraj C. na ňom hovorí, že nesúhlasí s politikou vlády.Keďže podľa pôvodných predpokladov video vyhotovil policajt, policajná inšpekcia začala vo veci vyšetrovanie. Toto stíhanie však podľa portálu začiatkom roka prerušili, inšpekcii sa totiž nepodarilo vypátrať páchateľa, ktorého by mohla obviniť."Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby uznesením 24. januára prerušil trestné stíhanie pre prečin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi v súbehu s prečinom porušenia dôvernosti ústneho prejavu, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. Dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín vyhodnotil uznesenie ako zákonné a dôvodné," uviedol pre Aktuality.sk hovorca trenčianskej prokuratúry.Ďalším únikom neverejných informácií v spojitosti s atentátom na predsedu vlády bola podľa portálu fotka počítačovej obrazovky na ktorej bol výstup z nemocničného systému. Išlo o zdravotný záznam z príjmu postreleného pacienta v banskobystrickej nemocnici.Hoci meno pacienta v správe nebolo vidno, opis podľa Aktualít sedel na Roberta Fica. Po atentáte ho previezli najprv do nemocnice v Handlovej a odtiaľ transportovali vrtuľníkom do Banskej Bystrice. Tento únik citlivých dát sa podľa portálu stále vyšetruje."V predmetnej trestnej veci stále prebieha intenzívne vyšetrovanie. Termín skončenia vyšetrovania zatiaľ nie je možné stanoviť," potvrdil pre Aktuality.sk hovorca banskobystrickej krajskej prokuratúry Ivan Vozár.