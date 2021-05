Na Železnej studničke a Kamzíku vyhlásilo Nové Mesto stavebnú uzáveru

Bratislavské Nové Mesto vyhlásilo na Železnej studničke a Kamzíku stavebnú uzáveru. „Železná studnička a Kamzík sú unikátne miesta nielen pre Nové Mesto ale pre celú Bratislavu. Práve preto už niekoľko rokov pracujeme na územnom pláne zóny Horná Mlynská dolina, ktorý jasne povie, čo tu môže a nemôže stáť," uviedol starosta Nového Mesta Rudolf Kusý

Do času, kým územný plán ochráni toto územie, mestská časť vyhlasuje stavebnú uzáveru. „Tá preventívne odrazí všetky neželané investičné zámery a pokusy developerov," doplnil.

Nedovolia výstavbu

Rekonštrukcie chcú

28.5.2021 (Webnoviny.sk) -Rudolf Kusý ďalej uviedol, že sa drží zásady nedovoliť v lokalite novú výstavbu. „Odkedy som starostom, na Železnej studničke som nepovolil čo i len jedinú novú stavbu, hoci z času na čas sa v médiách objaví nejaký projekt," konštatuje Kusý, ktorý bol ešte ako aktivista proti výstavbe hotela na Snežienke firmou, ktorá ju získala od mestskej časti do prenájmu na 99 rokov.„Ako starosta som túto hrozbu definitívne zastavil a podarilo sa nám zmluvu vypovedať," dodáva.Podobným príkladom je areál, v ktorom sa nachádza takzvaná Čatlošova vila a niekoľko ďalších objektov.„Majiteľa vyzývame, aby Čatlošovu vilu zrekonštruoval, keďže je to národná kultúrna pamiatka a nemáme námietky voči tomu, aby zrekonštruoval aj objekty, ktoré tam existujú. Rozhodne však nesúhlasím a vždy budem proti výstavbe 11 vilových objektov, nech ich aj nazve akýmkoľvek iným spôsobom," poznamenal Kusý, podľa ktorého by výstavba nových objektov znamenala, že na Železnej studničke sa môže stavať, s čím zásadne nesúhlasí.„Zároveň už historicky sú v tejto lokalite stavby, ktoré sú v rôznom stave. Tu som presvedčený, že je zmysluplnejšie niečo zrekonštruovať, vdýchnuť im nový život, než sa ďalšie desaťročia pozerať, ako chátrajú," uzavrel.