Na železničných priecestiach opäť išlo o život, tvrdia ŽSR

Bratislava 24. septembra (TASR) – Hoci sa uplynulý týždeň na železniciach zaobišiel bez smrteľnej nehody, opätovne nastali prípady, keď k najtragickejším následkom kolízií nebolo ďaleko. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaregistrovali tri zrážky vlaku s motorovým vozidlom na železničnom priecestí.K prvej zrážke došlo v úseku Čadca – Krásno nad Kysucou, kde do uviaznutého motorového vozidla na zabezpečenom priecestí narazil vlak SuperCity.informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. Horšie dopadol vodič osobného auta, do ktorého narazil rušeň na priecestí bez závor so svetelnou signalizáciou v úseku Kúty – Sekule, s ťažkými zraneniami ho museli transportovať do nemocnice. S ľahkými zraneniami vyviazla spolujazdkyňa z vozidla, do ktorého narazil osobný vlak na nezabezpečenom priecestí v úseku Vráble – Zlaté Moravce.Pavliková v tejto súvislosti pripomína mimoriadnu opatrnosť, ktorou sa musia vodiči riadiť pri prejazde cez železničné priecestie.pripomenula.Zopakovala tiež, že v prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia.