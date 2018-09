Návrh na výšku minimálnej mzdy pre rok 2019 tripartita nepodporila

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. septembra (TASR) – Návrh vlády zvýšiť minimálnu mzdu na 520 eur pre rok 2019 tripartita na pondelkovom rokovaní nepodporila. Odborári aj zamestnávatelia trvajú na svojich stanoviskách, minister práce Ján Richter (Smer-SD) ide napriek tomu na rokovanie vlády s návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy na 520 eur. S touto výškou počíta aj ministerstvo financií v štátnom rozpočte, priblížil po rokovaní Richter.skonštatoval minister práce s tým, že jediný, kto podporil tento návrh, bol Jozef Dvonč, prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Keďže sa sociálni partneri nedohodli, Richter ide na vládu s návrhom minimálnej mzdy v hodnote 520 eur, ktorý podľa neho počíta aj so zvýšením tabuľkových platov, ktoré prešlo parlamentom.Zamestnávatelia s takýmto zvýšením nesúhlasia.zdôraznil Alexander Matušek, viceprezident Asociácie priemyselných zväzov (APZ). Zamestnávatelia zároveň chcú zaviesť mechanizmus, podľa ktorého sa bude výška minimálnej mzdy stanovovať v budúcnosti. Podľa viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislava Machunku je to dôležité, aby zamestnávatelia vedeli predvídať svoje plány. Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR stále trvá na svojom stanovisku, podľa ktorého by minimálna mzda mala stúpnuť na 635 eur.