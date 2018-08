Na Zemplín opäť zavítajú tisícky motorkárov

Foto: Motozraz Foto: Motozraz

Bratislava 15. augusta (OTS) -Motozraz Sveta motocyklov tento rok štartuje vo štvrtok 16. augusta a potrvá až do nedele 19. augusta. Bohatý program, ktorý organizátori každoročne pripravujú, je okrem samotných motorkárov veľkým lákadlom aj pre divákov zo širokého okolia. Už len príležitosť vidieť tisícky motoriek pohromade sa nenaskytne každý deň... Úvodný deň motozrazu je vyhradený výlučne pre motorkárov, no v piatok aj v sobotu môžu atmosféru tohto veľkolepého podujatia zažiť aj ďalší návštevníci.Centrum diania je tradične v areáli strediska Hôrka, no motorkami počas konania motozrazu žije aj mesto Michalovce a široké okolie. Motorkárov budete v premávke stretávať oveľa častejšie a budete mať aj niekoľko príležitostí vidieť organizované spoločné výjazdy. Prvá zo spoločných jázd je naplánovaná už na štvrtok – nočná spanilá jazda povedie do ulíc Michaloviec. V piatok popoludní sa motorkári do mesta vrátia, tentokrát na dlhšie. Na Námestí slobody je nielen pre nich, ale aj pre obyvateľov a návštevníkov Michaloviec pripravený sprievodný program s viacerými súťažami, na svoje si určite prídu aj tí najmenší. Následne sa veľká kolóna motoriek pohne cez pešiu zónu a vyrazí späť do strediska Hôrka. V sobotu popoludní sa kolóna tisíciek motorkárov vydá na tretí spoločný výjazd. Tradičná sobotňajšia spanilá jazda okolo celej Zemplínskej šíravy je najpočetnejšia a považuje sa za jeden zo zlatých klincov motozrazu. Kolóna býva dlhá niekoľko kilometrov a s nadšením ju vítajú v obciach, ktorými prechádza – Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa...K letu neodmysliteľne patria aj rôzne hudobné festivaly a Motozraz Sveta motocyklov mieša karty aj v tejto oblasti. Dôležitou súčasťou programu totiž je aj veľké množstvo live koncertov. Na pódiu v stredisku Hôrka na Zemplínskej šírave sa striedajú menej známe formácie a veľké esá nielen slovenskej hudby, ale aj zahraničné kapely. Maratón koncertov štartuje už od štvrtka. Tri letné noci budú poriadne nabité kvalitnou hudbou. Vo štvrtok to budú napríklad koncerty kapely WITHIN SILENCE, punk-rockovej formácie HOVÄDÁ.SK, či českej heavy metalovej skupiny ORCHIDEA. Štvrtkový program je však vyhradený len pre motorkárov, diváci si budú musieť počkať na ďalší deň. V piatok sa návštevníci môžu tešiť až na štyri kvalitné hudobné vystúpenia. Prvým z nich bude undergroundová punk-rocková kapela KONFLIKT, vzápätí na to vystúpi takmer domáca formácia z východu Slovenska – HEĽENINE OČI. Po krátkej, ale na ceny bohatej tombole, v ktorej bude prvou cenou skúter, sa publikum roztancuje vďaka skupine POLEMIC. Táto početná, ale hlavne veselá kapela už na pódiu Motozrazu Sveta motocyklov hrala dvakrát a vždy zožala obrovský úspech. Predpokladá sa, že „do tretice“ to bude ešte lepšie. Piatkovú noc, alebo skôr skoré sobotňajšie ráno bude patriť kapele KABÁT revival. Vyvrcholením Motozrazu Sveta motocyklov je sobotňajší večerný program, tu sa návštevníci môžu tešiť na českú legendu CITRON, či svetoznáme hity od AC-DC v podaní revivalovej kapely AC-TN.Súčasťou Motozrazu Sveta motocyklov je každoročne aj množstvo súťaží, v ktorých môžu odvážlivci vyhrať zaujímavé ceny. Množstvo cien bude rozdaných aj formou tomboly – a to až trikrát. Lístok do štvrtkovej tomboly dostanú motorkári v cene registračného poplatku. Ďalšie tomboly, v ktorých majú veľké šance získať zaujímavé ceny aj diváci, sú pripravené na piatok a na sobotu. V piatok je prvou cenou pitbike, v sobotu môžete dokonca vyhrať skúter Suzuki Address.V piatok aj v sobotu program spestrí adrenalínovou šou popredný kaskadér Csaba Erdos, ktorý roztočí svoju šou nielen na motorke, ale aj na štvorkolke. Privezie so sebou dokonca aj dragster špeciál, či vtipný bicyklík s trojicou kolies nad sebou. A možno prekvapí ešte niečim ďalším... V sobotu sa v neďalekom Jasenove konajú Majstrovstvá Slovenska v šprinte motocyklov a na štart sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto má motorku. Pripravených je viacero kategórií, organizátori dokonca mysleli aj na štvorkolkárov. Vítaní sú však aj diváci bez motoriek. Ak si chcete zasúťažiť aj bez motorky, potom by ste nemali vynechať už piaty ročník Majstrovstiev Slovenska v hode mobilom do diaľky. Toto podujatie sa v stredisku Hôrka koná v piatok krátko po poludní. Mobil samozrejme dostanete od organizátorov, nemusíte hádzať ten svoj...Za riadidlami motoriek stále častejšie vídame aj ženy, baby, dievčatá... Je to nepochybne pekný pohľad. Nežnejšia časť populácie je samozrejme vítaná aj na Motozraze Sveta motocyklov, ženy na vlastných motorkách majú dokonca zvýhodnený registračný poplatok. Sexi kočky sú však aj neodmysliteľnou súčasťou programu. Tento rok to bude napríklad aj šteklivý pole dance v „odvážnejšej“ forme, či sexi wash girls, ktoré prídu motorky poumývať v sobotu podvečer. Atraktívne určite budú aj vzdušná akrobacia, crystal show, či fire show. Počuli ste už o „twerkovaní"? Naživo vám to predvedú kočky zo skupiny TWERKS. No a samozrejme nemôže chýbať ani populárna voľba Miss mokré tričko v sobotu večer. Baby, ktoré sa do tejto súťaže prihlásia, majú možnosť nielen očariť publikum svojimi ladnými krivkami, ale aj získať atraktívne ceny.O hladné a smädné krky sa počas celého Motozrazu Sveta motocyklov postarajú desiatky stánkov s občerstvením – so studeným pivom a horúcimi grilovanými špecialitkami.