Únia autodopravcov Slovenska chce spolupracovať s rezortom dopravy

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) – Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) chce užšie spolupracovať s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR. Združenie predložilo návrh memoranda, ktoré je v súčasnosti na rezorte dopravy v pripomienkovom konaní. Jeho podpísanie by malo postaviť základ pre komunikáciu o problémoch slovenských podnikateľov v autodoprave, uviedlo združenie.UNAS sa v súčasnosti snaží štandardizovať vzťahy a pravidlá spolupráce s rezortom dopravy aj na základe navrhovaného memoranda.priblížilo združenie s tým, že sa doň môžu zapojiť aj iné fyzické a právnické osoby podnikajúce v rôznych segmentoch autodopravy. Cieľom by mala byť platforma reprezentujúca rozhodujúcu časť autodopravcov, ktorá by vedela tlmočiť stanoviská svojich členov a po vzájomnej spolupráci pripomienkovala predpisy vplývajúce na prácu autodopravcov.Združenie vyzývalo na pripojenie sa k niektorým iniciatívam aj ostatné organizácie.uviedla UNAS. Dôvodom boli podľa únie čiastočne osobné, ale najmä vnútorné problémy v Česmade.UNAS je záujmovým združením nezávislých slovenských autodopravcov. Vyvíja iniciatívy na zlepšenie podmienok v oblasti autodopravy, ktorá je podľa združenia jednou z najkonkurenčnejších oblastí podnikania.