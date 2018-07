Na ženy v Banskej Bystrici čaká Deň krásy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Banská Bystrica 15. júla (TASR) - Novinky zo sveta kozmetiky, manikúry a hairstylingu, zdravé pochúťky a mnoho iných prekvapení. To všetko čaká v nedeľu v bystrickom nákupnom centre Europa na všetky záujemkyne o rady odborníkov v rámci podujatia Beauty Day. Okrem súťaží sa môžu návštevníci podujatia tešiť aj na vyvrcholenie programu – líčenie s Luciou Sládečkovou, známou ako Make-up by Lucid.informovala Jana Seleštianska, Marketing Coordinator Europa SC.Popri konzultáciách o trendoch v líčení sa môžu návštevníčky pokochať ukážkami vlasového stylistu, a nechať si aj poradiť v tom, aký účes je pre ne vhodný. Beauty Day prinesie so sebou aj novinku – zákazníčky si v centrálnom priestore budú môcť nechať u profesionálov urobiť modernú manikúru.dodala Seleštianska.