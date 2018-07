Systém financovania zdravotníctva by sa mohol zmeniť, pripúšťa premiér

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júla (TASR) - Systém financovania zdravotníctva by sa mohol zmeniť, o zmenách sa diskutuje, uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).povedal predseda vlády.Fungovať by to mohlo podľa neho tak, že si štát pozrie, koľko v rámci zdravotného poistenia zaplatí ekonomicky aktívne obyvateľstvo, vyčlení peniaze na kapitálové výdavky a rozdiel, ktorý vznikne, zaplatí.doplnil.