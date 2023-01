Na zhromaždenie k vzniku SR a OS SR prišli aj exministri obrany

Slávnostným nástupom a zhromaždením si v rezorte obrany pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky a ozbrojených síl. Na ceremoniáli sa zúčastnili prezidentka a hlavná veliteľka Ozbrojených síl (OS) SR Zuzana Čaputová a dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO). Dočasne poverený šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko zároveň na slávnosti privítali aj svojich predchodcov.



"Počas uplynulých troch dekád sa OS SR stali pevnou súčasťou a stabilizujúcim prvkom našej vlasti. S vysokou mierou profesionality a nasadenia ste pomáhali pri pandémii, ochrane našich hraníc, ale aj pri zvládaní príchodu ľudí, ktorí utekali pred vojnou zo susednej Ukrajiny," vyzdvihla v príhovore prezidentka. Poukázala na vysokú dôveryhodnosť armády medzi verejnosťou. Zároveň podotkla, že výročie si pripomíname v čase ruskej agresie, ktorá zviditeľňuje jej kľúčový význam. Nová bezpečnostná realita podľa nej potvrdzuje správnosť rozhodnutia vstúpiť NATO.



Heger v prejave poukázal na význam ozbrojených síl. "Ak chceme, aby sloboda a právny štát mohol pretrvávať, potrebujeme zabezpečiť v prvom rade bezpečnosť," pripomenul. Upozornil na prijatie obrannej a bezpečnostnej stratégie, ako aj uzavretie obrannej dohody s USA. Vyzdvihol aj rozbehnutie viac ako 100 modernizačných projektov či naplnenie dvoch percent HDP na obranu. Podčiarkol tiež pomoc spojencov pre Slovensko, ako aj slovenskú pomoc Ukrajine.



Minister obrany označil posledné tri dekády pre SR aj rezort obrany za úspešné. Za najvýznamnejší míľnik označil vstup Slovenska do NATO. "Dnes sme míľovými krokmi vpredu v porovnaní s tým, kde sme boli pred 30 rokmi," komentoval. Verí, že dve percentá HDP na obranu nebudú v budúcnosti výnimkou, ale minimom. Dúfa tiež v pokračovanie investícií do infraštruktúry, personálu a techniky. Ďalej by sa podľa neho mala budovať aj národná hrdosť.

Spoločná fotografia bývalých ministrov obrany SR a pracovníkov Generálneho štábu Ozbrojených síl SR 30. januára 2023 na ministerstve obrany SR v Bratislave. Prvý rad zľava Ján Sitek, Pavol Kanis, Jaroslav Naď, Daniel Zemko, Július Humaj a Milan Cerovský. Druhý rad zľava Peter Gajdoš, František Kašický, Milan Fedor, Ivan Šimko, Ľubomír Galko a Peter Vojtek.

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zmeko predpokladá, že náklady na obranu budú narastať, považuje ich však za nevyhnutné výdavky pre zaručenie bezpečnosti a blahobytu občanov. "Modernizácia a budovanie nových spôsobilostí sprevádzaných nevyhnutnými legislatívnymi zmenami, náročný výcvik a samozrejme vzdelaný, odolný, disciplinovaný a motivovaný personál sú tou najsprávnejšou odpoveďou na otázky spojené so zvyšovaním obranyschopnosti a odolnosti našej vlasti," skonštatoval. Poznamenal, že to, čo sa neinvestuje do obrany dnes, bude v budúcnosti kriticky chýbať a vyvolá mnohonásobne vyššie investície.

Na snímke v popredí sprava minister obrany SR Jaroslav Naď, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko a zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR Ľubomír Sloboda počas slávnostného nástupu pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky a Ozbrojených síl SR 30. januára 2023 v Bratislave.

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pamätnú medailu k 30. výročiu vzniku SR si z Naďových rúk prevzali jeho predchodcovia Pavol Kanis, Ján Sitek, Ivan Šimko, Martin Fedor, František Kašický, Ľubomír Galko, Peter Gajdoš, ako aj náčelníci Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko, Július Humaj, Milan Cerovský a Peter Vojtek.