Jediných 90 poslancov sa vie zhodnúť na septembri, vyhlásil Kollár v súvislosti s voľbami

Správa od Remišovej

Termín bol kompromisom

30.1.2023 (Webnoviny.sk) - S najväčšou pravdepodobnosťou bude termínom predčasných parlamentných volieb 30. september. Uviedol to na pondelkovej tlačovej besede predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár . „My nebudeme otáčať. Ako som povedal, samozrejme, súhlasíme s týmto septembrovým termínom," tvrdí Kollár.Dodal, že na pondelková opätovné rokovanie o predčasných parlamentných voľbách pozval, okrem zástupcov strany Sloboda a Solidarita, dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ) a Veroniku Remišovú Za ľudí ).„Od pani Remišovej som dostal správu, že trvajú na tom, na čom sa dohodla bývalá koalícia a tým pádom o tom nechce rokovať. Rešpektujem to a beriem to na vedomie," povedal šéf hnutia Sme rodina . Taktiež dodal, že nebude obchádzať svojich koaličných partnerov.Zároveň uviedol, že je určite legitímnejšie, aby tu odvolaná vláda vládla ešte deväť mesiacov do predčasných parlamentných volieb, ako keby tu nejaká vláda bez legitimity a bez opory v parlamente vládla ešte vyše roka.„Je to veľmi dlhý termín, ale keď mi ukážete nejakú 90 poslancov, ktorá ten termín skráti, tak vám zagratulujem. Bohužiaľ, jediných 90 poslancov sa dnes vie zhodnúť na septembri," dodal Kollár.Termín predčasných volieb 30. septembra bol kompromisom, s ktorým súhlasila aj pani prezidentka Zuzana Čaputová a všetci partneri. Preto strana SaS bude hlasovať za septembrový termín. Strana SaS uviedla, že rešpektuje dohodu, ktorá vznikla na úrovni bývalých koaličných partnerov.„Vyzývame preto Borisa Kollára, ktorý najskôr súhlasil so septembrovým termínom a teraz dáva najavo svoju nespokojnosť, aby namiesto nariekania v médiách inicioval rokovania na zmenu termínu. SaS je na takéto rokovania pripravená," uviedol predseda SaS Richard Sulík v nedeľu vo vyhlásení.