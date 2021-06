Na ZOH 2026 sa zrejme predstavia aj skialpinisti, olympijský výbor bude hlasovať o zaradení do programu

Skialpinizmus naberá na popularite

O návrhu sa bude hlasovať v júli

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na zimných olympijských hrách v roku 2026, ktoré usporiada talianske zimné stredisko Cortina d'Ampezzo spolu s Milánom, by mohol mať premiéru nový šport - skialpinizmus.Na piatkovom zasadnutí to navrhol výkonný orgán Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Skialpinizmus je kombináciou voľného lyžovania, lezeckých schopností a navigácie v horskom teréne. Na ZOH 2026 by sa malo uskutočniť dovedna päť disciplín v tomto odvetví - šprint i individuálne preteky mužov a žien plus zmiešaná štafeta."Skialpinizmus je obzvlášť v Taliansku populárny šport. Má hlboké historické korene predovšetkým v alpských oblastiach," uviedol MOV v oficiálnom vyhlásení.O návrhu, ktorý ako prvý predložil organizačný výbor podujatia, bude hlasovať približne 100 členov MOV na svojom zasadnutí 20. - 21. júla, krátko pred otvorením olympijských hier v Tokiu.V prípade, že skialpinizmus v súvislosti so ZOH 2026 dostane "zelenú", neovplyvní to počet štartujúcich športovcov. MOV poznamenal, že v rámci celkovej kvóty 2900 športovcov pripadne skialpinizmu 48 miesteniek - po 24 pre mužov i ženy.