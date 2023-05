Na zotavenie ekonomiky bude Ukrajina po vojne potrebovať 250 miliárd dolárov počas piatich rokov

18.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajina bude potrebovať na zotavenie ekonomiky počas päťročného obdobia približne 250 miliárd dolárov. Konštatuje to správa Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) , o ktorej informuje web Kyiv Independent.Správa EBOR poukazuje na to, že väčšina ekonomík po vojnových konfliktoch nedosahuje udržateľný mier a úplné zotavenie na predvojnovú úroveň najmenej 25 rokov.Avšak 29 percent ekonomík po vojnovom konflikte dosahuje predvojnovú úroveň hrubého domáceho produktu do piatich rokov.EBOR ako najväčší inštitucionálny investor na Ukrajine zdôrazňuje význam vyrovnaného zapojenia sa súkromného a verejného sektora do povojnovej obnovy. Súkromné a verejné investície sa totiž považujú za navzájom sa doplňujúce.EBOR sa už doteraz zaviazala do konca roku 2023 investovať na Ukrajine 3,3 miliardy dolárov. Cieľom týchto investícií je udržať ekonomiku v chode a zabezpečiť činnosť systému výroby a distribúcie elektriny a dopravného systému.