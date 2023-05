Veľkí zamestnávatelia vyzývajú na zlepšenie práv LGBTI+ ľudí, Slovensko patrí medzi najhorších v Únii

Inklúzia je výhodná

Najmenej viditeľní

Firmám stúpajú náklady

18.5.2023 (SITA.sk) - Negatívne dopady diskriminácie a narastajúcej intenzity násilia voči LGBTI+ ľuďom vnímajú aj zamestnávatelia, pre ktorých je podpora hodnôt rovnosti a inklúzie na pracovisku dlhodobou prioritou.Súkromný sektor sa preto rozhodol vyzvať na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku.Výzva, pod ktorú sa podpísalo 25 firiem, poukazuje na to, prečo je inklúzia ekonomicky a spoločensky výhodná a zároveň upozorňuje na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmení.Firmy spoločne odprezentovali výzvu na stredajšej tlačovej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii.Spoločenská akceptácia a právne postavenie LGBTI+ ľudí v našej krajine podľa firiem patrí medzi najhoršie v Európskej únii. Slovensko je jednou z posledných krajín EÚ, kde nie sú partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia a dúhové rodiny zastrešené právnym rámcom.Súkromný sektor sa tak rozhodol spojiť a poukázať na diskrimináciu a nedostatok právnej ochrany v porovnaní s heterosexuálnou väčšinou.Pod výzvu sa podpísali najväčší zamestnávatelia ako Accenture, Amazon, Curaprox, Henkel Slovensko, IKEA, Lenovo, Orange, Volkswagen Slovakia, či Profesia a spoločne vyzvali na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku.„Témy inklúzie, rovnosti a diverzity sú pre spoločnosť IKEA absolútne kľúčové. Chceme, aby sa ľudia všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít cítili ako doma, a to nielen v IKEA, ale kdekoľvek. Toto sa snažíme uplatňovať nielen smerom k našim zákazníčkam a zákazníkom, ale predovšetkým smerom k našim zamestnankyniam a zamestnancom,” uviedla manažérka pre rovnosť, inklúziu a diverzitu IKEA Martina Hlisnikovská.Spoločnosť Profesia v roku 2022 realizovala prieskum o postojoch voči ľuďom s inakosťami a diskriminácii na pracovisku.„Výsledky štúdie odhalili, že najmenej viditeľnými skupinami na pracovisku sú ľudia so zdravotným znevýhodnením a LGBTI+ ľudia, 6,6 percenta zamestnancov uviedlo, že sa stretli s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a 4,3 percenta na základe rodovej identity,” popisuje situáciu CSR manažérka z Profesie Anna Podlesná.„Zvyšujúca sa intenzita násilia a nenávistných prejavov v spoločnosti vedie k znižovaniu celkového psychického zdravia a produktivity zamestnancov, ktorí sú často rozrušení a trpia menšinovým stresom. Zhoršenie psychického zdravia so sebou často prináša aj depresiu a zhoršenie všeobecného zdravia," upozornila riaditeľka HR Henkel Slovensko a regionálna HR business partnerka HR pre Európu Alica Štepánová Kolárová.Následne podľa nej stúpajú náklady na zamestnancov, ktorí sa niekedy rozhodnú dokonca presťahovať do inej krajiny, čím sú zamestnávatelia nútení vynakladať ďalšie finančné prostriedky na hľadanie náhrady.