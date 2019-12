Na zraze je 20 hráčov, Liška a Matoušek sa pripoja k tímu až večer

Na snímke vpravo Peter Čerešňák a vľavo Adam Jánošík prichádzajú na zraz slovenskej hokejovej reprezentácie pred turnajom NaturEnergie Challenge 2019 vo Švajčiarskom meste Visp. V Bratislave 9.decembra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Aktualizovaný káder na turnaj NaturEnergie Challenge 2019 vo Vispe:

Brankári: Matej Tomek (HK Dukla Trenčín/HK '95 Považská Bystrica), Branislav Konrád (HC Olomouc)



Obrancovia: Marek Ďaloga (bez klubu), Ivan Ďatelinka (HC '05 Banská Bystrica), Patrik Koch (HC Košice), Lukáš Kozák (HK Poprad), Adam Jánošík (HC Litvínov), Michal Ivan (HC Dynamo Pardubice), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň), Martin Štajnoch (HC Slovan Bratislava)



Útočníci: Radovan Puliš, Tomáš Matoušek, Tomáš Zigo (všetci HC Slovan Bratislava), Peter Zuzin (HC 07 Detva), Marcel Haščák (HC Košice), Andrej Kollár (HK Nitra), Michael Vandas (HK Poprad), Libor Hudáček (HC Bílí Tygři Liberec), Pavol Skalický (BK Mladá Boleslav), Filip Krivošík (HPK Hämmenlinna), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Marek Hecl (HK Dukla Trenčín)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. decembra (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay a generálny manažér Miroslav Šatan privítali na pondelkovom zraze v Bratislave 20 z 22 nominovaných hráčov na Švajčiarsky pohár. Chýbali iba útočníci Tomáš Matoušek zo Slovana Bratislava a Adam Liška zo Severstaľu Čerepovec, ktorí sa po dohode mali pripojiť k tímu až večer.Ramsay so Šatanom museli už pred zrazom urobiť štyri zmeny v porovnaní s pôvodnou nomináciou. Z účasti vo Vispe sa ospravedlnili obranca Michal Čajkovský a útočníci Michal Krištof, Ján Sýkora a Peter Šišovský. Ich miesta zaujalo trio zo Slovana Martin Štajnoch, Tomáš Matoušek, Tomáš Zigo a útočník Trenčína Marek Hecl. "Sú to hráči, ktorých chce Craig vidieť. Tým, že bol v nedeľu hrací deň v Tipsport Lige, sme mohli niektorých hokejistov kontaktovať až po zápasoch. Bolo to hektické, ale zvládli sme to. Sú to hráči, ktorých chceme vidieť v akcii a sú ochotní reprezentovať," uviedol Šatan na zraze na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.Realizačný tím celkovo nominoval dvoch brankárov, ôsmich obrancov a dvanástich útočníkov. Reprezentačný debut si vo Švajčiarsku odkrútia brankár Matej Tomek z Trenčína a obranca Pardubíc Michal Ivan. "Oboch čaká premiéra v národnom tíme. Som zvedavý, ako si s tým poradia," povedal Šatan. V osmičke nominovaných obrancov nechýba Marek Ďaloga, ktorý pred viac ako troma týždňami ukončil pôsobenie v Sparta Prahe. Hoci nemá hernú prax, Šatan s Ramsaym ho poznajú a účasťou na reprezentačnej akcii mu tiež chcú pomôcť k jej opätovnému získaniu.V pôvodnej nominácii sa najväčšiemu zastúpeniu tešila tipsportligová Detva. Do Vispu mala vyslať údernú útočnú formáciu v zložení Ján Sýkora, Peter Zuzin, Peter Šišovský, napokon však pocestuje len Zuzin. Šišovský prišiel o ďalšie štarty v národnom tíme minulý piatok v Poprade, kde si nešťastne zlomil palec na nohe. Zdravotné ťažkosti trápia aj Sýkoru. V novembri ho pripravili o účasť na Nemeckom pohári v Krefelde, teraz na podujatí NaturEnergie Challenge 2019 vo Vispe. Útočníka fínskeho tímu Kärpät Oulu Michala Krištofa vyradili z hry natiahnuté väzy v ramene. "Útok z Detvy sa nám zraneniami znovu rozpadol. Nevadí, možno ich uvidíme na ďalšej akcii, teraz dostanú príležitosť iní," poznamenal Šatan, spolu s trénerom rozhodnú v najbližších dňoch o menách kapitána a jeho asistentov.Slovenských hokejistov čaká druhá reprezentačná akcia v sezóne po Nemeckom pohári. Výprava odletí do Vispu v stredu, vo Švajčiarsku odohrá záverečné dve stretnutia v kalendárnom roku 2019. Vo štvrtok 12. decembra nastúpia zverenci Craiga Ramsayho od 16.15 h proti olympijskému výberu Ruska, následne v piatok na základe výsledkov prvého hracieho dňa buď proti domácemu Švajčiarsku, alebo Nórsku. "Do každého zápasu pôjdeme s tým, že ho chceme vyhrať. Poskladáme zostavu tak, aby bola čo najsilnejšia. Chceme si otestovať vybraných hráčov proti kvalitným súperom. Výber Ruska ním určite je. Sme radi, že nám tieto turnaje dávajú do cesty práve ruský tím, ktorý je veľmi silný a máme možnosť proti nemu odskúšať hráčov," dodal prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a generálny manažér reprezentácie.