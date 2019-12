Mladí hokejisti do 20 rokov odštartovali záverečnú prípravu

Na snímke hlavný tréner reprezentácie Slovenska do 20 rokov Róbert Petrovický. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 9. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa stretla v pondelok v Žiline na začiatku záverečnej fázy prípravy na juniorský šampionát v Česku (26. decembra - 5. januára). Tréner Róbert Petrovický po nej preriedi tridsaťčlennú nomináciu, jeho zverenci odohrajú 13. decembra prípravný zápas proti Olympijskému výberu SR. Na ďalší týždeň 22. decembra odohrajú duel v Třinci proti Čechom a o deň neskôr po stretnutí s Ruskom v Žiline oznámi tréner konečnú nomináciu na šampionát.V pondelok sa na zraze ešte nehlásili hokejisti pôsobiaci v zámorí. Útočník Martin Faško-Rudáš z Everett Silvertips a ani krídelník Oliver Okuliar, ktorý v 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans nazbieral 34 bodov za 18 gólov a 16 asistencií.povedal Petrovický a dodal:Tréneri chcú mať až do konca prípravného obdobia k dispozícii päť formácií, aby hráči stále cítili konkurenciu.dodal tréner Slovenska.Na pondelňajší zraz však neprišli všetci hráči v stopercentnom zdravotnom stave.uzavrel Petrovický.Hráči sa na záverečnú časť prípravy tešili, nálada v tíme je podľa útočníka Martina Chromiaka vynikajúca:Na ďalší týždeň sa k tímu pripojí aj Maxim Čajkovič, ktorý by mal patriť medzi hlavných ťahúňov. Osemnásťročný krídelník sa stal najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v tomto roku. V 3. kole si ho z celkového 89. miesta vybral klub NHL Tampa Bay Lightning. V juniorskej súťaži Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) si v tejto sezóne v drese Saint John Sea Dogs pripísal v 16 zápasoch 22 bodov (10+12).Na pondelňajší zraz však neprišli všetci hráči v stopercentnom zdravotnom stave.povedal Petrovický.Slovenských juniorov čakajú pred MS ešte tri prípravné zápasy. Tie otestujú mužstvo zo všetkých stránok.uzavrel Chromiak.