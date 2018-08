Na Zvolenskom zámku vystúpia Koller a Žbirka, majú blízko k mestu

Ilustračné foto, Zvolen Foto: TASR - Michal Svítok Ilustračné foto, Zvolen Foto: TASR - Michal Svítok

Zvolen 30. augusta (TASR) - Jedna z najzachovalejších pamiatok na Slovensku - Zvolenský zámok ožije na konci prázdnin (31.8.-1.9.) novým hudobným festivalom. Malým aj veľkým návštevníkom ponúkne koncerty legiend - Mira Žbirku a Davida Kollera a tiež skupín Love 4 Money s Tomášom Palonderom, Chiki liki tu-a, Hrdza, Vrbovskí víťazi a ďalších.Ako pre TASR uviedol za organizátora Tomáš Kršňák, k Zvolenu majú hviezdy festivalu osobne veľmi blízko. "David Koller tam našiel manželku a priamo na zámku mali pred rokmi aj svadobný obrad. Miro Žbirka ho má zase spojený so svojím detstvom, ale aj hudobnou kariérou," priblížil."So Zvolenom a krajom okolo neho sa mi spája množstvo spomienok z detstva. Z neďalekej Trnavej Hory pochádza môj otec a na kopaniciach pri Krupine som ako malý chlapec trávil prázdniny a raz aj dlhší čas. Dokonca som tam chvíľu chodil aj do školy. Tam sa vďaka môjmu bratrancovi Jarkovi rozvinula moja láska k ľudovej hudbe. Púšťal mi ju z tranzistora a okrem toho ma ako chlapca z Bratislavy učil, ako sa nebáť a žiť v prírode. Vo Zvolene ma aj operovali a vybrali mi z tváre brok, ktorý som dostal omylom pri strieľaní zo vzduchovky. Keď sa tak nad tým zamyslím, asi to boli dosť nebezpečné hry, ale nám to vtedy tak neprišlo. Z neskoršieho obdobia ma k Zvolenu viaže básnik a textár Jožo Urban, ktorý sa tam presťahoval. Jeho texty boli pre moju tvorbu dôležité a jeden z nich bude aj na novom Double Albume. S Modusom a Limitom sme v tamojšom kulturáku hrali často. Teraz som tam dlhšie nebol a na zámku budem mať premiéru. Je to moje jediné slovenské festivalové vystúpenie v tomto roku a veľmi sa na to teším," uviedol k pripravovanému koncertu vo Zvolene Žbirka."Zvolen som spoznal najprv ako čitateľ kníh o letectve, kde sa objavovalo letisko Tri duby, teda Sliač. Keď som tam neskôr motorkou alebo od sestry požičaným Trabantom začal chodiť za svojou prvou ženou Alenkou, mal som pocit, že to tam poznám," povedal k miestu koncertu Koller.Tak ako pred rokmi David Koller, tak aj počas nastávajúceho festivalu si povie na zámku svoje áno niekoľko párov. Pre jeden z nich organizátori pripravujú aj špeciálne prekvapenie. Keďže je to prekvapenie, zatiaľ ho nechcú prezradiť.Súčasťou festivalu budú originálne a neopakovateľné súťaže pánov Bratov z Vrbového a ďalšie atrakcie. Program festivalu v netradičnom priestore pod holým nebom a zároveň v štýlovom historickom prostredí vyplní aj piatková tanečná afterpárty so známymi zvolenskými DJmi Noks a Good Mood.