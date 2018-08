Thirty Seconds To Mars vystúpia v Bratislave už zajtra! Strapo pozýva na koncert prostredníctvom vtipného videa

Brány zimáku sa otvoria o 18:00, najväčší fanúšikovia sa však ešte pred koncertom stretnú so svojimi idolmi osobne!

Strapo neostal nič dlžný svojej povesti, zverejnil vtipnú videopozvánku na koncert, ktorý nasledujúci piatok otvorí

pravidelne vypredávajú koncerty a lákajú návštevníkov na festivaly po celom svete. Kapela je obľúbená pre svoje energické živé vystúpenia aj pre odvážny mix rôznych žánrov. Hudobní kritici ich prirovnávajú k Floydom, The Cure, ale aj U2. Okrem mnohých hudobných ocenení, vrátane MTV Awards, Billboard Music Award získali aj zápis v Guinnessovej knihe rekordov za najdlhšie trvajúcu koncertnú šnúru, keď počas dvoch rokov odohrali 309 koncertov! Počas tohto obdobia vystúpili v 60 krajinách na šiestich kontinentoch. Slovensko zažije ich vychýrenú show užnaLen nedávno obletela médiami správa, že samotní bratia Letovci vyjadrili záujem priblížiť sa svojim fanúšikom čo najviac. Ako jedna z mála kapiel v rámci koncertu ponúkajú i VIP balíčky, ktorých súčasťou je i osobné stretnutie s Jaredom Letom a jeho bratom Shannonom. Thirty Seconds To Mars však ponúkli šancu pozrieť sa im priamo do očí i poslucháčom slovenských rádií. Posledné týždne na rádiach Expres, Europa2, či FUN Rádiu prebiehala súťaž o stretnutie s rockermi. Výhercovia spolu s ďalšími fanúšikmi absolvujú toto stretnutie pred koncertom. Bližšie informácie o Meet & Greet spolu s pokynmi usporiadateľa Agentúra Vivien zverejnila na svojom facebookovom profile:Na blížiacu sa hudobnú udalosť sa teší i slovenský rapper, ktorý je známy mnohými multižánrovými spoluprácami. Ako by mu to išlo s Thirty Seconds To Mars fanúšikom ukázal v najnovšom zverejnenom videu, ktoré je súčasne i pozvánkou na podujatie, na ktorom Strapo prítomným ponúkne set vlastných skladieb a to za sprievodu svojho dvorného