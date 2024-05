Nábor talentov na Slovensku čaká zmena. Ework prináša dlhoročné skúsenosti a škandinávsku precíznosť

Riešenia so škandinávskym odkazom už aj na Slovensku

Spojenie firiem s top slovenskými profesionálmi

Odborné znalosti v globálnom meradle

14.5.2024 (SITA.sk) - Správny talent je v podnikaní kľúčom k úspechu. Mnohé firmy preto čoraz častejšie vyhľadávajú riešenia šité na mieru, ktoré reagujú na ich unikátne potreby. Ework Group , líder v oblasti získavania talentov, prichádza na slovenský trh s bohatou 25-ročnou históriou a unikátnou schopnosťou spájať špičkových profesionálov s firmami, ktoré hľadajú špecializované zručnosti.Slovensko zažíva dynamický rozvoj v oblastiach informačných a komunikačných technológií, automobilového priemyslu a telekomunikácií. Na pracovnom trhu preto stúpa dopyt po expertoch so špecifickými znalosťami naprieč odvetviami. V expertíze spoločnosti Ework je hlboko zakorenený jej škandinávsky odkaz s dôrazom na precíznosť. Otvorenie novej pobočky na Slovensku považuje Ework za strategický krok nielen kvôli centrálnej polohe krajiny, ale aj jej rastúcemu hospodárskemu potenciálu. Slovensko je zároveň kľúčovým centrom výroby, výskumu a vývoja v automobilovom priemysle, ktoré z neho robí atraktívnu lokalitu rovnako pre firmy, ako aj pre nové talenty."Slovensko má v súčasnosti atraktívnu trhovú dynamiku. Na pracovnom trhu sú ľudia s vysokou úrovňou odborných znalostí a zručností, v ktorých vidíme jedinečný potenciál. Klientom dokážeme poskytnúť kvalitné talenty a expertom zaujímavé pracovné ponuky," hovorí Karin Schreil, generálna riaditeľka Ework Group.Získavanie talentov je komplexná oblasť, v ktorej je skúsený tím spoločnosti Ework oporou pre klientov už aj na Slovensku. Experti Ework do detailu rozumejú špecifikám slovenského trhu, a preto efektívne nachádzajú pracovné pozície pre odborníkov, ktoré zodpovedajú ich znalostiam, skúsenostiam a posilňujú ich kariérne ambície. Ework zároveň dokáže firmám zabezpečiť expertov na plný aj čiastočný úväzok. Záujemcom o prácu sprostredkuje pracovné príležitosti podľa ich preferencií. Či už vyhľadávajú trvalý home office, alebo chcú pracovať z kancelárie, Ework im pomôže začať spoluprácu s najdynamickejšími spoločnosťami na Slovensku."Kľúčovým prvkom našej stratégie je porozumenie konkrétnym potrebám každého klienta. Či už ide o jedného experta pre projekt s úzkou špecializáciou, alebo o rýchle rozšírenie celého tímu, náš prístup je precízne ušitý klientom na mieru," hovorí Katarzyna Milewska, riaditeľka Ework Group pre Slovensko a Poľsko a pripomína, že spoločnosť aktuálne pôsobí na šiestich európskych trhoch.Nová pobočka spoločnosti Ework bude na Slovensku spolupracovať s Centrom vzdialeného získavania zdrojov Ework v Poľsku. Medzinárodná sieť ponúka bohaté možnosti, ako zabezpečiť profesionálov so špecifickými znalosťami na diaľku. Okrem toho Ework na Slovensku zriadi centrum Nearshoring, ktoré bude zamerané na získavanie talentov v strednej Európe.Súbežne s expanziou na slovenský trh rozvíja Ework Group svoju medzinárodnú sieť talentov, aby lepšie uspokojila dopyt po odborníkoch bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú."Strategická orientácia na Slovensko, podporená naším záväzkom dodržiavať princípy firemnej spoločenskej zodpovednosti, nám umožňuje nielen reagovať na bezprostredné personálne potreby firiem, ale zároveň prispieva k širšiemu cieľu: budovaniu odolného a na budúcnosť pripraveného podnikateľského prostredia na Slovensku," uzatvára Karin Schreil.Informačný servis