Situácia v Charkovskej oblasti sa stabilizovala. Rusov však treba vytlačiť, tvrdí Budanov

Nepriateľ je zablokovaný

Rusi sami neustúpia

14.5.2024 (SITA.sk) - Situácia súvisiaca s ruskou inváziou v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny sa stabilizovala. Ukrajinské obranné sily budú vytláčať Rusov z územia. Ako referuje web Ukrajinská pravda, vo vysielaní národnej televízie to povedal šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov „V súčasnosti prebieha fáza ruskej pohraničnej operácie v Charkovskej oblasti. Povedať, že nepriateľ dosiahol významný úspech, by bolo nepravdivé. Je však dôležité mať na pamäti, že situácia je dosť napätá a veľmi rýchlo sa mení. Napriek tomu, od včerajšieho večera sa podľa mňa objavil rýchly trend k stabilizácii,“ vyhlásil Budanov.Podľa neho „nepriateľ je v podstate už zablokovaný na hraniciach“.„Pokračuje pôsobenie ukrajinských obranných síl pre ďalšiu stabilizáciu a začiatok vytláčania nepriateľa za naše štátne hranice,“ dodal.„Čo sa týka Sumskej oblasti, Rusi vlastne plánovali podobnú operáciu od začiatku aj v tejto oblasti. V súčasnosti udržiavajú na hraniciach malé zoskupenia síl, no situácia im zatiaľ neumožnila zapojiť sa do aktívnej činnosti a realizovať svoj plán,“ podotkol Budanov.Na otázku, kedy by Rusi mohli začať ustupovať, Budanov povedal, že sami neustúpia.„Treba ich vytlačiť. Preto budú boje pokračovať.“Budanov zároveň zdôraznil, že situácia v súčasnosti „nie je katastrofálna“.Podotkol, že hlavným cieľom súčasnej ruskej operácie na hraniciach sú psychologické a informačné aktivity zamerané na vytváranie chaosu a paniky.