Nacionalisticky orientovaný europoslanec počas rokovania hajloval, hrozí mu pokuta a suspendovanie (video)

Fašistický pozdrav

Europoslanec môže byť suspendovaný

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) zrejme začne disciplinárne konanie proti bulharskému nacionalistickému europoslancovi, ktorý pri odchode zo stredajšieho plenárneho zasadnutia zrejme hajloval.Angel Džambazki, ktorý patrí do pravicovej frakcie Európski konzervatívci a reformisti, tvrdí, že to, že pri odchode zdvihol pravicu, je „príkladom vytrhnutia veci z kontextu“ a jej neprimeraného nafúknutia.Predsedníčka EP Roberta Metsola to však identifikovala ako fašistický pozdrav, ktorý je pre ňu nepredstaviteľný. Predstaviteľ europarlamentu, ktorý chcel pre trvajúce vyšetrovanie udalosti zostať v anonymite, uviedol, že sa očakáva vyšetrovanie porušenia pravidiel.Džambazkiho pravdepodobne predtým pozvú na podanie vysvetlenia. Ak by prišlo na trest, mohol by čeliť finančným sankciám a suspendovaniu z parlamentných konaní.Incident sa stal v stredu večer, keď parlament debatoval o rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, že euroblok môže podmieniť poskytnutie finančných prostriedkov z jeho rozpočtu dodržiavaním zásad právneho štátu členskými štátmi.Zamietol tak žaloby Maďarska a Poľska, podľa ktorých opatrenie nemá riadny právny základ. Džambazki nazval rozhodnutie súdu „ohavnosťou“.