Zákon o rozpočtovej zodpovednosti zdržala SaS a daňová brzda, podľa Matoviča padne rozhodnutie až v júni

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - O ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti by sa malo definitívne rozhodnúť do konca júna.„Bohužiaľ, rok a pol strana SaS stále blokuje tento zákon, keď si vymysleli daňovú brzdu. Ja verím, že sa nakoniec dohodneme. Máme dohodnutý plán, že do konca prvého polroka tohto roka spraceme zo stola konfliktné témy,“ povedal v relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres minister financií Igor Matovič.Minister nateraz nechcel komentovať, či sa daňová brzda nakoniec v spomínanom zákone objaví.„Všetko je otvorené. Uvidíme. Bude to ešte súčasťou debaty. Nepokúšajme však osud Slovenska, pokiaľ máme ústavnú väčšinu v parlamente,“ konštatoval Matovič.