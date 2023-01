Načo tu súčasná vláda má byť ešte ďalších deväť mesiacov, pýta sa europoslankyňa Beňová

Ideme do ťažkého roku

Absurdná situácia

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Všetky relevantné prieskumy o termíne predčasných parlamentných volieb ukazovali, že väčšina ľudí na Slovensku je za skorší termín ich konania ako v septembri. V diskusnej relácií Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní to uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová „U nás je zvláštna situácia. V decembri odvolali vládu, následne dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ) bez toho, aby ho tým niekto poveril, zháňal nových 76 poslancov. Bolo jasné, že ju nezoženie. Hlasovanie o predčasných voľbách si nechali na posledný možný termín, to je politicky nekorektné," tvrdí europoslankyňa.Zároveň si myslí, že ak pôvodná koalícia odsúhlasí septembrový termín predčasných parlamentných volieb, ich voliči ich už nikdy voliť nepôjdu. „Dostávajú krajinu do situácie, ktorá bude veľmi komplikovaná. Ideme do ťažkého roku," dodala Beňová.Poslankyňa Európskeho parlamentu sa ďalej pýta, načo tu súčasná vláda má byť ešte ďalších deväť mesiacov?„Vo vláde každý každého neznáša a nikto tam nič nevie robiť, pravá ruka nevie, čo robí ľavá ruka. Nominovali si do rezortov dočasných ministrov a už ich kritizujú. To je absurdná situácia, ktorú treba skončiť a nie preto, že strana Smer - sociálna demokracia má také preferencie, aké má, ale preto, lebo nás čaká ťažké obdobie, a to potrebuje dobrých politikov," skonštatovala Beňová.Zároveň uviedla, že poslanci, ktorí zahlasujú za septembrový termín volieb, budú veľmi nezodpovední. „Bude to znamenať, že si chcú len predĺžiť svoje mandáty až do septembra," doplnila.