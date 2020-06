Naď absolvoval prvú zahraničnú cestu do Česka, s ministrom obrany rokoval o možnostiach spolupráce

Poďakovanie za spoluprácu počas pandémie

11.6.2020 (Webnoviny.sk) - „Hodnotovo príbuzná zahranično-politická orientácia Slovenskej a Českej republiky je viditeľná aj v postojoch pri riešení aktuálnych otázok a výziev v oblasti obrany a bezpečnosti, čo predurčuje obe krajiny k ešte intenzívnejšej a hlbšej spolupráci,“ uviedol dnes minister obrany Jaroslav Naď v Prahe počas osobného stretnutia s ministrom obrany ČR Lubomírom Metnarom, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti jeho prvej oficiálnej návštevy Českej republiky.Počas stretnutia diskutovali aj o projektoch a možnostiach spolupráce v rámci podpory domáceho obranného priemyslu.„Som veľmi rád, že po uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 som sa dnes mohol po prvýkrát osobne stretnúť s mojím rezortným kolegom a dozvedieť sa viac o cieľoch a víziách českého rezortu obrany. Ide o vynikajúcu príležitosť na diskusiu o ďalších možnostiach rozvoja vzájomných vzťahov, a to predovšetkým v politicko-vojenskej oblasti,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.Zároveň poďakoval ministrovi Metnarovi za efektívnu a účinnú spoluprácu počas pandémie pri repatriácii stoviek slovenských občanov do vlasti.„Významným míľnikom bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Českom je tiež uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru,“ dodal minister Naď.Minister obrany Jaroslav Naď pri tejto príležitosti taktiež ocenil veľmi vysokú úroveň spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny v oblasti obrany, ako aj dynamiku českého predsedníctva.„České predsedníctvo v mnohom nadviazalo aj na to predchádzajúce slovenské. Teší ma, že táto spolupráca môže plynulo napredovať,“ doplnil.Ako ďalej priblížil, v rámci českého predsedníctva vo V4 oceňuje iniciatívu revidovať strategický dokument.„Dlhodobá vízia štátov Vyšehradskej skupiny o ich obrannej spolupráci.“ „V uplynulých mesiacoch sme mohli vidieť, aké nevyhnutné je, aby sme k súčasným výzvam, a to nielen v oblasti obrany a bezpečnosti, pristupovali komplexne a spoločne hľadali efektívne riešenia,“ doplnil.Počas diskusie predstavil minister Naď českému kolegovi priority a ciele slovenského rezortu obrany. Informoval ho tiež o vplyve pandémie na obranný rozpočet, ako aj o ambícii rezortu pokračovať v plnení medzinárodných záväzkov v tejto oblasti. Oboznámil ho tiež s plánovanou prípravou novej Vojenskej a Bezpečnostnej stratégie SR. Pri tejto príležitosti taktiež ocenil nasadenie príslušníkov ozbrojených síl oboch krajín počas plnenia úloh medzinárodného krízového manažmentu.Predmetom stretnutia bola aj podpora a rozvoj spolupráce v oblasti obranných priemyslov oboch krajín aj v kontexte nedávneho výberu Českej republiky, kedy uprednostnila francúzsky produkt pred slovenskou samohybnou kanónovou húfnicou ZUZANA 2.„Toto rozhodnutie nás mrzí aj vzhľadom na to, že za kvalitou našich výrobkov obranného priemyslu si stojím. Preto tiež verím, že naša domáca produkcia si v budúcnosti nájde odbyt aj u našich partnerov,“ povedal minister Jaroslav Naď. Zdôraznil tiež, že zásadnou podmienkou pri akvizíciách slovenského rezortu obrany je zapojenie domácich zbrojárskych firiem.Súčasťou dvojdňovej zahraničnej pracovnej cesty ministra obrany Jaroslava Naďa v Českej republike bolo tiež stretnutie s predsedom výboru pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť Senátu Parlamentu ČR Pavlom Fisherom.