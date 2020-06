Zelenšie cestovania na pracovné cesty, švajčiarski federálni predstavitelia vymenia lietadlá za vlaky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.6.2020 (Webnoviny.sk) - Švajčiarski federálni predstavitelia musia byť pri svojich pracovných cestách zelenší a cestovanie lietadlom zameniť za šetrnejší spôsob dopravy. Nové pravidlá, ktoré v utorok oznámilo ministerstvo financií, im určujú, že ak je to možné, na cesty by sa mali vydať vlakom.Opatrenie, ktoré začne platiť od 1. júla, sa bude podľa rezortu týkať ciest federálnych zamestnancov napríklad do Paríža, Florencie, Lipska či Salzburgu.Krok ministerstva zavádza do praxe minuloročné nariadenie vlády, ktorého cieľom je pomôcť do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého zo strany federálnych úradníkov o 30 percent.