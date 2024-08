Nad bieloruským územím údajne zostrelili ukrajinské drony. Lukašenko pohrozil, že provokácie sa nezaobídu bez reakcie

10.8.2024 (SITA.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v sobotu vyhlásil, že bieloruská protivzdušná obrana zostrelila letiace objekty vyslané z Ukrajiny. Pohrozil pri tom, že provokácie sa nezaobídu bez reakcie.„Nechápem, prečo to Ukrajina potrebuje. Musíme na to prísť. Ako som už povedal, dali sme im jasne najavo, že akékoľvek provokácie nezostanú bez odpovede," vyjadril sa Lukašenko podľa štátnej tlačovej agentúry Belta.Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin neskôr objekty identifikoval ako drony. Lukašenko podľa neho nariadil vyslanie vojenských posíl do pohraničných oblastí.Bielorusko je kľúčový spojenec Moskvy a podporuje vojnu Ruska proti Ukrajine , ktorú spustilo aj z bieloruského územia. Na Ukrajinu však Minsk svojich vojakov bojovať neposlal.