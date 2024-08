Thomas Bach potvrdil, že budúci rok odíde z funkcie prezidenta MOV. Hnutiu „najlepšie poslúži výmena vo vedení“

MOV potrebuje nového lídra

10.8.2024 (SITA.sk) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach v sobotu povedal, že na budúci rok odíde z funkcie a olympijskému hnutiu „najlepšie poslúži výmena vo vedení“. Bach vedie MOV od septembra 2013 a jeho 12-ročný limit pre post prezidenta mal vypršať na budúci rok.Viacerí delegáti MOV však minulý rok v októbri na zasadnutí v indickom Bombaji vyzvali k zváženiu pravidiel, aby súčasný prezident organizácie mohol zostať na čele MOV aj po roku 2025, keď mu skončí súčasný mandát. Sedemdesiatročný Bach povedal, že MOV potrebuje nového lídra, ktorý by dokázal riadiť olympijské hnutie v čoraz digitálnejšom a politickejšom svete.„Nové časy si žiadajú nových lídrov,“ povedal niekdajší úspešný šermiar členom MOV v Paríži. Bach v spomenutom roku 2013 uspel v konkurencii šiestich kandidátov a vo funkcii prezidenta nahradil Belgičana Jacquesa Roggeho Nemec je prvým šéfom MOV s históriou olympijského šampióna. V roku 1976 v Montreale bol členom nemeckého tímu fleuretistov, ktorý vybojoval zlaté medaily. O štyri roky neskôr už na OH v Moskve chýbal pre bojkot vtedajšieho západného bloku, ktorého súčasťou boli aj športovci bývalej NSR.Rozhodol sa obhajovať ich olympijské záujmy, zasadzoval sa o ich štart v Moskve, a vtedy naštartoval aj svoju kariéru športového politika. V roku 1991 sa stal členom MOV a neskôr v roku 2000 aj jeho viceprezidentom a šéfom právnej komisie.Roky sa angažoval aj v antidopingovom hnutí, kde je známy ako zástanca štvorročného zákazu činnosti pre dopingových hriešnikov namiesto dvoch rokov. Bol aj členom výberových komisií OH a ZOH, a tiež úspešný vyjednávač v oblasti získavania televíznych práv z olympijských hier pre európske krajiny.Bach je deviatym prezidentom MOV v jeho takmer 120-ročnej histórii a ôsmym z európskeho kontinentu. Jediným neeurópskym šéfom svetového olympizmu bol Američan Avery Brundage v rokoch 1952 - 1972.