Naď bude na polícii vypovedať vo veci darovania MiG-ov Ukrajine, vyjadrí sa aj ku kontroverznému statusu o svoloči

4.8.2025 (SITA.sk) - Predseda strany Demokrati a exminister obrany Jaroslav Naď bude v utorok 5. augusta na polícii vypovedať k prípadu darovania stíhačiek MiG-29 za finančnú kompenzáciu Ukrajine. Ako pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková , výsluch sa uskutoční na policajnom prezídiu v Bratislave.Šéf Demokratov bude v stredu 6. augusta vypovedať aj k statusu na sociálnej sieti, ktorý na tlačovej konferencii riešil predseda vlády Robert Fico . Výsluch sa uskutoční na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Bratislava II.Predseda vlády Robert Fico koncom júla „pozdravil“ políciu a prokuratúru a dal im na známosť výrok predsedu opozičnej strany Demokrati Jaroslava Naďa. Ten na sociálnej sieti totiž napísal, že „Jednou z prioritných a mimoriadne dôležitých krokov novej vlády po ďalších voľbách bude musieť byť rozložiť a pozatvárať túto proruskú, kolaborantskú, zradcovskú svoloč. Bez toho to nepôjde“.Premiér sa v tejto súvislosti pýtal, aké by boli reakcie, keby to vyhlásil on na margo opozície. „Ako toto je v poriadku? Toto je politická reč? Toto je demokracia? Toto je sloboda prejavu?“ spýtal sa Fico na tlačovej konferencii. Doplnil však, že je na orgánoch činných v trestnom konaní, aby tieto veci posudzovali.Pokiaľ ide o darovanie stíhačiek MiG-29, ale aj systému protivzdušnej obrany S-300 a ďalšej vojenskej techniky Ukrajine, vec v rámci Úradu boja proti organizovanej kriminalite prešetruje špeciálny tím Darca. Oznámil to ešte na jeseň minulého roku minister vnútra Hlas-SD ).Podľa neho bude úlohou tímu prešetriť konanie rezortu obrany pod vedením exministra Jaroslava Naďa, a tiež predošlých vlád, ktoré viedli Igor Matovič Ľudovít Ódor . Ich konanie totiž podľa Šutaja Eštoka mohlo spôsobiť štátu škodu za stovky miliónov eur a dôsledkom bolo ohrozenie obranyschopnosti Slovenska.„Sú aj spoločenské očakávania vysporiadať sa s touto vecou,“ vyhlásil minister vnútra v novembri 2024.