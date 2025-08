Nemáte doma tlakomer? Krvný tlak sa už dá odmerať aj cez mobil

Ako to funguje?

4.8.2025 (SITA.sk) - Odhaduje sa, že hypertenziou trpí až každý tretí dospelý človek, pričom mnohí o svojom stave ani netušia. Union zdravotná poisťovňa preto prináša do svojej mobilnej aplikácie novinku, ktorá dokáže rýchlo a pohodlne skontrolovať váš krvný tlak. A čo je dôležité – je dostupná, nielen pre poistencov Unionu. "Hypertenzia, čiže vysoký krvný tlak, patrí medzi najčastejšie rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení. Mnoho ľudí o nej vôbec nevie, pretože tlak si pravidelne nemeria. Chceme to zmeniť – aby mal každý možnosť urobiť si jednoduchý a spoľahlivý skríning doma," vysvetľuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.Aplikáciu Union zdravotnej poisťovne si rýchlo a bezplatne stiahnete z Apple Store alebo Google Play. Po spustení zvolíte možnosť Hypertenzia pod palcom a zadáte základné údaje – dátum narodenia, výšku, váhu a pohlavie. Potom môžete začať s meraním – každé trvá len 30 sekúnd. Potrebných je– dvakrát ráno a dvakrát večer počas troch dní. Po každom meraní sa výsledky uložia priamo v aplikácii, takže ich máte vždy po ruke. Keď absolvujete všetkých 12 meraní, aplikácia vám pripravíspolu s personalizovaným odporúčaním. To vám ukáže, či je váš tlak v norme, alebo by ste mali vyhľadať odborníka.Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú navyše výhodu, že meraní môžu absolvovať neobmedzené množstvo a dlhodobo sledovať vývoj svojich hodnôt, ukladať záznamy a porovnávať ich v čase. Takto získajú cenný prehľad o svojom zdravotnom stave a môžu ho konzultovať aj so svojím lekárom. "Veríme, že nová funkcionalita prispeje k tomu, aby si ľudia viac uvedomovali význam prevencie. Kontrola krvného tlaku je malý krok, ktorý môže mať obrovský vplyv na zdravie aj kvalitu života," dodáva Dupaľová Ksenzsighová.Zdravomer neslúži na lekárske účely, nenahrádza komplexné lekárske vyšetrenie, slúži ako pomôcka na prvotnú identifikáciu možného zdravotného problému či rizika.Informačný servis