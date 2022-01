Naď bude s poslancami OĽaNO a Sme rodina rokovať o dohode s USA, podľa neho sa nedali vystrašiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) plánuje spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom vo štvrtok 20. januára stretnutia s poslaneckými klubmi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) aj Sme rodina k Dohode o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA.V relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom povedal, že zo spätných reakcií, ktoré má, je presvedčený, že sa nedali vystrašiť a budú hlasovať za. To, či by mohli hlasovať niektorí z OĽaNO proti, Naď nevedel povedať.Podpredseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Juraj Blanár v relácii viackrát zopakoval, že zmluva je pre Slovensko nepotrebná a dokonca aj nebezpečná. Dodal, že Slovensko je členom NATO, a preto nepotrebuje samostatnú zmluvu s USA. „Slovenská republika sa necíti byť ohrozená viacej dnes, ako to bolo v roku 2018, keď sme tú zmluvu odmietli. Toto vytvára priestor na to, aby si americká armáda priblížila svoje vzdušné sily k ruským hraniciam, a toto je priame ohrozenie,“ povedal. Podľa Naďa bývalá vláda nič neodmietla, zároveň nesúhlasil ani s posledným tvrdením Blanára.