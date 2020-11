Naď diskutoval s NATO aj výsledkoch celoplošného testovania na COVID-19 na Slovensku

Obranná stratégia SR sa pozmení

Aktuálne bezpečnostné výzvy

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Postoj Slovenskej republiky k otázke bezpečnosti krajín Severoatlantickej aliancie NATO je stabilný a nemenný. Slovensko sa chce spoločne podieľať na zvládnutí aktuálnych výziev, ktorým aliancia čelí.Uviedol to minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ), ktorý diskutoval online o súčasnom stave, cieľoch a úlohách ako aj aktuálnych bezpečnostných výzvach v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP). V súčanosti v nej pôsobí 152 slovenských vojakov.Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) plnia úlohy v rámci bojovej skupiny v Lotyšsku spolu s deviatimi krajinami NATO pod vedením Kanady. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková „Dôležitosť príspevku Slovenskej republiky do posilnenej predsunutej prítomnosti v Pobaltí je zakotvená nielen v programovom vyhlásení vlády SR, ale tiež v pripravovanej Obrannej stratégii SR,“ pripomenul minister. Šéf rezortu obrany aliančným partnerom priblížil aj nadobudnuté skúsenosti a úspechy OS SR počas operácie Spoločná zodpovednosť.„Boj našich krajín proti spoločnému neviditeľnému nepriateľovi, vírusu COVID-19 , je nepochybne jednou z najväčších výziev, ktorým naše spoločenstvo tento rok musí čeliť. Tejto neľahkej úlohy sa zhostili aj naše ozbrojené sily, ktoré zabezpečovali najväčšiu civilno-vojenskú operáciu na Slovensku po materiálnej, logistickej a tiež personálnej stránke,“ povedal Naď. Partnerov zároveň informoval o konkrétnych výsledkoch, ktoré prinieslo celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus.Online diskusia bola zameraná aj na otázky riešenia aktuálnych bezpečnostných výziev vrátane schopnosti Aliancie efektívne reagovať na stále rastúci vplyv dezinformácií a hybridných hrozieb.V tejto súvislosti diskutujúci ocenili úlohy a ciele Centra výnimočnosti pre strategickú komunikáciu v Rige, ktorého členom je od roku 2019 aj Slovensko.Slovenskí vojaci budú plniť úlohy posilnenej predsunutej prítomnosti v Lotyšsku až do konca mandátu schváleného Národnou radou SR. Po 15. decembri 2020, keď sa príspevok transformuje, budú príslušníci OS SR plniť úlohy v rámci účelového zoskupenia a spôsobilostí priamej a nepriamej palebnej podpory ako aj v tíme Vojenskej polície.