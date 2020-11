Enterprise Investors oznámil vyhlásenie ponuky cez verejnú súťaž na odkúpenie 100 % akcií spoločnosti PragmaGO

Zámerom PEF VIII je ukončenie obchodovania akcií spoločnosť PragmaGO na burze cenných papierov za účelom pokračovania vo svojom rozvoji so súkromným vlastníkom mimo verejného trhu;



27.11.2020 (Webnoviny.sk) -PEF VIII si zabezpečil právo kúpiť podiel od majoritného vlastníka Pragma Inkaso, ktorý mu poskytne 72,07 % hlasov na valnom zhromaždení. Maximálna hodnota verejnej ponuky je 11,9 milióna EUR.PragmaGO podniká na nebankovom finančnom trhu a ponúka klientom služby ako faktoring alebo financovanie nákupov, a taktiež poskytuje firmám prevádzkový a investičný kapitál. Ponuka spoločnosti je prispôsobená na mieru potrebám malých a stredných firiem podnikajúcich v Poľsku. Vďaka zameraniu spoločnosti na automatizované online procesy a distribučné aliancie s množstvom partnerov môže PragmaGO rýchlo a efektívne ponúknuť klientom komplexný rozsah riešení na zlepšenie ich likvidity. Ku koncu tretieho kvartálu tohto roka disponovala spoločnosť PragmaGO portfóliom v hodnote 21,2 milióna EUR, mala vlastný majetok v objeme 8,1 milióna EUR a čistý zisk 0,4 milióna EUR.Dariusz Prończuk, managing partner v Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu, uviedol: "Naším cieľom je stiahnuť spoločnosť z obchodovania na varšavskej burze. Sme presvedčení, že na to, aby sa PragmaGO plne rozvinula a využila svoj trhový potenciál, potrebuje výraznú kapitálovú injekciu, ktorú sme jej ochotní poskytnúť. Navyše chceme podporiť manažment spoločnosti našimi rozsiahlymi skúsenosťami z predchádzajúcich investícií vo finančnom a technologickom sektore. Toto všetko je možné dosiahnuť efektívnejšie a rýchlejšie, keď sa PragmaGO stane súkromnou spoločnosťou.”K dnešnému dňu fondy spravované EI investovali viac ako 322 miliónov EUR do 21 spoločností vo finančnom sektore.Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali takmer 2 mld. eur do 145 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 134 investícií v objeme 4,1 mld. eur. www.ei.com.pl/sk/ Informačný servis