Naď je po schválení dohody s USA extrémne hrdý na poslancov, Heger vyvracia konšpirácie opozície (video)

aktualizované 9. februára 14:09



Extrémne hrdý minister Naď

Zahraničnopolitická a bezpečnostná orientácia SR

9.2.2022 (Webnoviny.sk) -Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických nepredstavuje koniec slovenskej suverenity.Na stredajšej tlačovej konferencii to zdôraznil predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že na Slovensko neprídu tisíce vojakov za účelom napadnutia Ruska a ani sem nikto nenavozí žiadne jadrové zbrane.Premiér sa tiež poďakoval všetkým poslancom parlamentu, ktorí za obrannú dohodu hlasovali.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) vyhlásil, že je extrémne hrdý na poslancov vládnej koalície, ktorí nepodľahli vymyslenému tlaku na sociálnych sieťach či demonštrácii pred Národnou radou SR. „Boli sme na križovatke, či sa vyberieme cestou demokracie, slobody, garantovania ľudských práv, alebo či pôjdeme cestou diktatúry a tyranie,“ povedal Naď.Podľa Naďa bývalí premiéri Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini (dnes Hlas-SD) na 90 percent dohodu dojednali a poďakoval im za to. Minister obrany tiež uviedol, že občan má na výber, a to „žumpu s Ficom, Pellegrinim a fašistami alebo demokratické strany“.Predseda poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš poďakoval vlastným poslancom, ktorí hlasovali za zmluvu. „Nikomu sme neprikazovali, ako majú hlasovať,“ poznamenal Šipoš. Dvaja poslanci z klubu OĽaNO Milan Kuriak a Romana Tabák boli proti zmluve.Predseda brannobezpečnostného výboru parlamentu Juraj Krúpa (OĽaNO) konštatoval, že schválením zmluvy sa podčiarkla zahraničnopolitická a bezpečnostná orientácia SR.Zdôraznil, že diskusia nebola len o obrannej dohode, ale išlo o hodnotový zápas, kam bude Slovensko patriť. Krúpa tiež povedal, že je sklamaný z poslanca Petra Kmeca (Hlas-SD). „On asi zabudol, že sú písomné záznamy, ako viedol rokovania o tejto zmluve. Bol poverený vedením týchto rokovaní. Ako veľvyslanec v USA štartoval tieto rokovania,“Nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) sa zastal predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), keďže vládni poslanci pre viacnásobné narúšanie verejného poriadku odhlasovali predčasné ukončenie rozpravy. Kollárovi strana Smer-SD vyčítala, že si neurobil poriadok. Podľa Šeligu Kollár sedemkrát zvolal poslanecké grémium, ktoré riešilo situáciu v rokovacej sále.