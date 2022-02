Heger sa schoval niekde do kríčku a Kollár zlyhal, hovorí Pellegrini po prijatí dohody s USA v parlamente (video)

Výzva hlave štátu

Amaterizmus Borisa Kollára

9.2.2022 - Prijatie obrannej dohody s USA a spôsob, akým bola schválená, je fatálnym zlyhaním troch najvyšších ústavných činiteľov štátu. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.Prezidentka Zuzana Čaputová podľa neho nereagovala na jeho výzvu požiadať o stanovisko k zmluve Ústavný súd SR. V tejto súvislosti sa jej pýta, či je stále presvedčená o tom, že je všetko v poriadku a Slovensko je vo vyváženej a rovnocennej pozícii so Spojenými štátmi americkými.Pellegrini vyzval hlavu štátu, aby dobre zvážila, či predmetnú zmluvu s čistým svedomím podpíše. Zároveň jej odporučil, aby si pred svojím rozhodnutím prečítala prejav generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý obrannú dohodu kritizoval.Šéf zákonodarného orgánu Boris Kollár (Sme rodina) zlyhal podľa Pellegriniho v spôsobe, akým v utorok (8. februára) prebiehala k zmluve mimoriadna schôdza.„Nechápem, prečo predseda národnej rady neprerušil rokovanie parlamentu do ďalšieho dňa, ale rovno ukončil rozpravu o tak závažnom dokumente. Ak nemá predseda parlamentu a jeho vedenie autoritu, nepomôže tomu ani zriadenie parlamentnej stráže," myslí si líder Hlasu-SD.Pellegrini kritizoval aj premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Zdôraznil, že predseda vlády mal upokojiť slovenskú verejnosť, predstúpiť pred ňu a vysvetľovať obsah zmluvy. „Namiesto toho sa schoval niekde do kríčku a dnes sa bude víťazoslávne hrdiť schválením zmluvy," konštatoval predseda Hlasu-SD.