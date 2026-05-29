29. mája 2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Obnova areálu Športového centra polície pokročila do ďalšej fázy, informovalo ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO
Projekt komplexnej obnovy areálu Športového centra polície (ŠCP) v bratislavskej Dúbravke postúpil do ďalšej fázy, keď po vykonaní väčšiny búracích prác Ministerstvo vnútra SR odovzdalo podklady do verejného obstarávania na samotnú výstavbu nového areálu.
Ako rezort v tejto súvislosti informoval, vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavby sa očakáva už v priebehu júna a víťaz tendra by mohol byť známy na jeseň tohto roka. Rezort pri príprave projektu zároveň spolupracuje s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), pričom v tejto súvislosti došlo k úprave predpokladanej hodnoty zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky
„Projekt obnovy Športového centra polície v Dúbravke napreduje a som rád, že napriek rozsiahlej investícii náš prístup pozitívne vnímajú aj odborníci z Útvaru hodnoty za peniaze. Aj na základe ich referenčnej databázy je možné znížiť predpokladanú hodnotu zákazky a ušetriť tak financie štátneho rozpočtu,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
V rámci búracích prác, ktoré by mali byť ukončené koncom júna, už bola zabezpečená kompletná likvidácia starých tribún, šatní, toaliet, garáží a ďalších nevyhovujúcich objektov centra.
Zázemie dostupné aj pre verejnosť
Projekt nového areálu pritom podľa ministerstva vnútra kladie dôraz na ekologický a ekonomický prístup, pričom väčšina stavebného odpadu sa zhodnocuje priamo na mieste.
Objem betónu určeného na recykláciu dosiahol namiesto plánovaných 3 389 ton až 5 451 ton, čo podľa rezortu výrazne znižuje náklady na skládkovanie a nákup nového materiálu. Rezort vnútra doplnil, že modernizovaný areál v Dúbravke sa má stať atraktívnym zázemím dostupným aj širokej verejnosti, popri profesionálnych športovcov, či príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru.
Zdroj: SITA.sk - Obnova areálu Športového centra polície pokročila do ďalšej fázy, informovalo ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
