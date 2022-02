Naď: Krajiny NATO pozorne sledujú riziko prípadnej ruskej agresie a zvyšujú svoju pripravenosť

Každá krajina rozhoduje sama

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Členské krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) veľmi pozorne a intenzívne sledujú riziko prípadnej ruskej agresie a zvyšujú svoju pripravenosť. Povedal to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na pravidelnom rokovaní ministrov obrany členských štátov NATO v Bruseli, na ktorom sa zúčastnil počas uplynulých dvoch dní.Ústrednou témou bola najmä situácia na rusko-ukrajinských hraniciach a s tým súvisiaca potreba posilnenia pripravenosti NATO vrátane vojenskej prítomnosti v krajinách jej východného krídla. Súčasťou rokovania bola aj diskusia za účasti ukrajinského a gruzínskeho ministra obrany. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.„Na rokovaní sme vojenským orgánom NATO zadali úlohu, aby bližšie rozpracovali možnosti ďalšieho posilnenia obrany Aliancie – vrátane jej východného krídla, ktorého súčasťou je aj Slovensko. NATO ako obranná aliancia totiž musí predvídať a plánovať aj také opatrenia, ktoré sú nastavené na horší scenár, než je predpokladaný,“ uviedol Naď.Šéf rezortu obrany zároveň zdôraznil, že posilnenie vojenskej prítomnosti na území ktorejkoľvek členskej krajiny je vždy a jedine predmetom jej suverénneho rozhodnutia v závislosti od toho, či požaduje od spojencov podporu, alebo si vystačí sama.„Čo sa týka nás, bezpečnostnú situáciu pozorne sledujeme a vyhodnocujeme. Počítame s každým scenárom tak, aby sme boli pripravení prijať adekvátne opatrenia v konzultácii so spojencami a v súlade s naším národným rozhodovacím procesom,“ dodal Naď.Podľa ministra sú všetky tieto opatrenia realizované v reakcii na aktivity Ruskej federácie na hraniciach Ukrajiny a Bieloruska, osobitne pri netransparentnom a nevysvetlenom zhromažďovaní ruskej techniky.„S Ruskom chceme mať konštruktívne a otvorené vzťahy. Dialóg je najlepším nástrojom, ako predchádzať konfliktom, nedorozumeniam, či ako zdieľať obavy a výhrady voči konaniu druhej strany. Je dôležité, že diplomatické možnosti na rokovanie sú stále otvorené. Či už na pôde Rady NATO -Rusko, v OBSE alebo bilaterálne s USA,“ skonštatoval.Ministri obrany krajín NATO sa počas rozhovorov v Bruseli venovali tiež téme novej Strategickej koncepcie NATO či energetickej bezpečnosti v súvislosti s dodávkami plynu z Ruskej federácie. „Súčasný vývoj ukazuje, ako životne dôležité je naše členstvo v EÚ a NATO. So spojencami a partnermi intenzívne diskutujeme a úzko koordinujeme naše kroky – spoločne, jednotne a zodpovedne,“ ubezpečil Naď.Minister Naď sa na pozvanie ministerky obrany Francúzska Florence Parly zúčastnil pracovnej večere a absolvoval bilaterálne stretnutia s partnermi z Českej republiky, Kanady, Fínska a Bulharska. O aktuálnej situácii rokoval aj s krajinami pôsobiacimi v posilnenej predsunutej prítomnosti v Lotyšsku.