Naď má za sebou výsluch k darovaniu stíhačiek MiG-29, polícii odporučil predvolať aj amerického veľvyslanca – VIDEO

Polícii odporučil vypočuť aj ďalších odborníkov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Naď má za sebou už tri výsluchy

Zámerné klamstvá

5.8.2025 (SITA.sk) - Exminister obrany Jaroslav Naď Demokrati ) informoval, ako dopadol výsluch k darovaniu stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Utorkový výsluch podľa jeho slov prebiehal profesionálne a štandardne."Odpovedal som na všetky otázky, ktoré zazneli. Vyšetrovateľ je ten istý ako v prípade munície, čiže sa už poznáme," doplnil Naď s tým, že je presvedčený, že neprišlo k porušeniu zákona a že to dopadne s verdiktom "skutok sa nestal"."Mrzí ma, že sa z toho stalo také politikum, lebo faktom je, že sme urobili veľmi dobré rozhodnutie, nielen z hľadiska morálneho voči Ukrajine, že sme jej pomáhali brániť sa voči agresii Ruskej federácie, tak ako 60 iných krajín sveta. Ale aj z hľadiska vnútroštátnej legislatívy to bolo v poriadku a tiež z hľadiska medzinárodného práva a bolo to pre SR výhodné aj ekonomicky," uviedol Naď.Ako podotkol, súčasné vedenie ministerstva obrany tvrdí, že od USA neprišla žiadna ponuka za stíhačky MiG-29, čo je podľa neho klamstvo. Odporučil preto, aby si polícia predvolala aj amerického veľvyslanca Guatama Ranu. Súčasne odporúča vypočuť si aj odborníkov. Smer-SD ) namiesto odborníkov doniesol kadejakých straníkov, ktorí nevedia o obrane a ani o práve nič. Odporučil som vyšetrovateľovi, aby si predvolal aj ďalších odborníkov, ktorí sa mu k tomu môžu vyjadriť," povedal Naď.Exminister obrany tak má za sebou už výsluch k darovaniu S-300, ďalší výsluch bol k munícii a v utorok bol tretí výsluch k darovaniu stíhačiek MiG-29. Nateraz nevie, či bude predvolaný ešte na nejaký výsluch, ale sám si myslí, že všetko potrebné už k tomu povedal. Ako dodal, k týmto prípadom doložil aj listinné veci, ktoré ministerstvo obrany tvrdilo, že nemá."Tým sa pre mňa známe trestné oznámenia, ktoré dávajú smeráci ako na bežiacom páse, aby kŕmili voličov nezmyslami, uzavreli," doplnil predseda Demokratov.Naď súčasne vyjadril pohoršenie nad neprofesionalitou a zámernými klamstvami. Tvrdenia rezortu obrany, že Ukrajina si nikdy nepýtala stíhačky MiG-29 považuje už za hranicou.Upozornil, že jestvujú verejné vyjadrenia aj samotného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , ktorý volal po tom, aby Slovensko darovalo svoje uzemnené stíhačky, pretože Ukrajine pomôžu.V stredu ide Naď na políciu vypovedať k zverejneným statusom. "Ale to už beriem ako chlieb môj každodenný," dodal.