Nad maloobchodníkmi sa sťahujú mraky, Tesco a Kaufhof budú prepúšťať

Foto: Tesco Foto: Tesco

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Berlín 28. januára (TASR) - Kríza v európskom maloobchode sa prehlbuje. Naznačujú to najnovšie správy zo Spojeného kráľovstva aj z Nemecka, kde maloobchodníci plánujú zrušiť tisíce pracovných miest, keďže rast on-line nákupov urýchľujetzv. kamenných obchodov.Tesco, najväčší maloobchodný reťazec v Spojenom kráľovstve, plánuje zrušiť približne 15.000 pozícií a zatvoriť pulty pre mäso, ryby a lahôdky, informoval nedeľník Mail on Sunday s odvolaním sa na zdroje z priemyslu.V Nemecku zase Galeria Kaufhof, ktorá vlastní obchodné domy v mestách vrátane Berlína a Mníchova, v piatok (25. 1.) uviedla, že zruší 2600 pracovných miest. A v ten istý deň (v piatok) začal nemecký módny reťazec Gerry Weber International AG konkurzné konanie. Pripojil sa tak k čoraz väčšiemu počtu európskych maloobchodníkov, ktorí zápasia s problémami pre rastúci konkurenčný tlak on-line predajcov.Prechod na nakupovanie cez internet, spomalenie hospodárskeho rastu a neistota v Spojenom kráľovstve v dôsledku odchodu krajiny z Európskej únie (EÚ) odkrajujú značnú časť z tržieb tzv. tradičných maloobchodníkov.Sieť britských obchodov Debenhams aktuálne rokuje s veriteľmi o svojej budúcnosti, keďže čelí dlhu minimálne vo výške 300 miliónov libier. Obchodnými centrami v Spojenom kráľovstve už otriasla séria kolapsov vrátane pekárenskej spoločnosti Patisserie Valerie, ktorá hľadá kupca. Generálny riaditeľ reťazca Sports Direct International Mike Ashley minulý rok zachránil iný reťazec obchodov House of Fraser.Zníženie počtu pracovných miest v Tescu pravdepodobne ovplyvní väčšinu z jeho 732 veľkých prevádzok. Reťazec tiež prepracuje pekárne v obchode a nahradí personál v kantínach automatmi na jedlo, uviedli nedeľné noviny. Tesco sa odmietlo vyjadriť sa k rozsahu prepúšťania, o ktorom písal Mail on Sunday.V Nemecku zase miestni politici varovali, že sa centrá miest môžu premeniť na pustatiny, ak bude pokračovať tlak na kamenné obchody. Galeria Kaufhof potrebuje komplexnú reštrukturalizáciu na zníženie nákladov, uviedla v piatok materská spoločnosť Karstadt Warenhaus. Gerry Weber, ktorý prevádzkuje viac ako 1200 obchodov v 60 krajinách, zaznamenal v októbri svoju prvú celoročnú stratu pred úrokom a zdanením za takmer tri desaťročia.