E. Chmelár odovzdal podpisy pre svoju prezidentskú kandidatúru

Na archívnej snímke kandidát na post prezidenta SR Eduard Chmelár. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) - Politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár odovzdal v pondelok hárky so 17.953 podpismi potrebnými na svoju prezidentskú kandidatúru.Chmelár vyhlásil, že chce byť prezidentom bežných ľudí. Slovenská spoločnosť je podľa neho rozdelená.uviedol.doplnil.Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.