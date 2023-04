Naď: Meškanie rekonštrukcie letiska Sliač nebude mať vplyv na prevzatie stíhačiek F-16

Zdedený nulový stav

Robí sa na 33 veciach

19.4.2023 (SITA.sk) - Rekonštrukcia letiska Sliač nebude mať podľa povereného ministra obrany Jaroslava Naďa Demokrati ) dopad na termín dodania stíhačiek F-16 . Ako uviedol šéf rezortu obrany, v rámci letiska sa pracuje na 33 projektoch, pričom nemusia byť dokončené všetky v čase, keď už prídu na letisko stíhačky F-16.Minimálne požiadavky, ktoré je potrebné splniť, chce mať rezort splnené v budúcom roku. Za meškanie rekonštrukcie letiska Sliač podľa slov ministra obrany môže to, že po vláde Petra Pellegriniho Hlas-SD ) zdedili nulový stav.Naď na stredajšom brífingu uviedol, že Pellegriniho vláda túto záležitosť zanedbala a jediné, čo urobili, bolo, že rozhodli o nákupe stíhačiek F-16 ale infraštruktúru na to nezabezpečili. Vysvetlil, že predchádzajúca vláda schválila dokument o rekonštrukcii, ktorá však bola nepripravená.Dokument podľa Naďa nespĺňal ani minimálne požiadavky na to, aby mohli prísť stíhačky F-16 na letisko Sliač a projekt nebol ani realizovaný.„Keď sme prišli v roku 2020 na ministerstvo, zistili sme, v akom katastrofálnom stave to je, tak sme urobili tú základnú vec, ktorú mali vtedy urobiť oni, a opýtali sa spoločnosti, ktorá dodáva stíhačky F-16, čo všetko treba všetko na to, aby bolo letisko plnohodnotné," vyhlásil Naď s tým, že v tomto momente majú 33 evidovaných projektov na letisku Sliač „Na 33 veciach sa robí, z toho 11 je realizovaných cez agentúru NSPA (Agentúra NATO pre podporu a obstarávanie, pozn. SITA). Ďalších sedem projektov je financovaných z NATO cez investičný program a 15 národných projektov," priblížil šéf rezortu obrany s tým, že niektoré projekty sú už zrealizované.