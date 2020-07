Naď nevie, čo s peniazmi. Slovensko by mohlo kúpiť nové vrtuľníky Black Hawk za 50 miliónov dolárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko by mohlo za 50 miliónov dolárov od Spojených štátov amerických kúpiť nové vrtuľníky Black Hawk a dozbrojiť tie, ktoré aktuálne má. Počas stretnutia s médiami to v utorok 28. júla uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Dodal, že peniaze sa využijú podľa požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky Alternatívou k Black Hawkom môže byť podľa ministra aj nákup ľahších vrtuľníkov. „Tie môžu slúžiť na domáci krízový manažment, ochranu východnej hranice, na pátracie alebo záchranné služby,“ dodal Naď.Minister obrany si podľa vlastných slov uvedomuje, že 50 miliónov dolárov „nie je málo peňazí“ a vyzval vzdušné sily, aby prišli s návrhom riešenia. „Som presvedčený, že nájdeme takú zhodu, že budem môcť našim spojencom v USA oznámiť, kam by sme chceli tie peniaze použiť,“ uzavrel Naď. Na rozhodnutie zostáva rezortu ešte pár mesiacov.Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 50 miliónov dolárov, aby vymenilo techniku z doby Varšavskej zmluvy za tú ich. Pre SR by to znamenalo možnosť nakúpiť americkú techniku v hodnote 100 miliónov dolárov a zaplatiť polovicu výdavkov.