Naď ocenil pamätnými medailami niekoľko osobností, putovali hrdinom SNP a vojakom prepusteným zo služby počas normalizácie

Medaily aj za publikačnú činnosť

Možnosť žiť v mieri a slobode

15.3.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) v utorok v priestoroch rezortu ocenil pamätnými medailami osobnosti, ktoré počas svojho života významným spôsobom prispeli k ochrane hodnôt slobody a demokracie.Sú medzi nimi účastníci národného boja za oslobodenie, významné osobnosti Slovenského národného povstania aj členovia Združenia vojenskej obrody Slovenska.Minister udelil pamätné medaily aj ďalším osobám, a to za publikačnú činnosť, zachovávanie vojenskej histórie a zvyšovanie povedomia o účastníkoch národného boja za oslobodenie. Tlačovú správu poskytla hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková Pamätné medaily odovzdali celkovo 17 oceneným vrátane štyroch priamych účastníkov národného boja za oslobodenie, z ktorých trom minister Naď udelil pamätné medaily in memoriam.„Nezabúdajme na hrdinov Slovenského národného povstania, ktorí nám skrz ich odvahu darovali to najcennejšie – možnosť žiť v mieri a slobode. Udalosti dnešných dní nám ukazujú krehkosť týchto ideálov, ktoré naši predkovia bránili aj za cenu vlastného života,“ uviedol Naď.V prípade členov Združenia vojenskej obrody Slovenska šéf rezortu obrany pripomenul, že ide o bývalých vojakov z povolania a civilných zamestnancov vojenskej správy, ktorí boli v časoch normalizácie nezákonne prepustení zo služobného, respektíve pracovného pomeru z politických dôvodov.