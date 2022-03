Vojna je pre Ukrajincov podľa Čaputovej životnou realitou, vyhnala ich z domovov už druhýkrát za posledné roky

Ukrajinci sú medzi sebou solidárni

Najväčšie želanie Čaputovej

15.3.2022 - Vojna je pre Ukrajincov a Ukrajinky životnou realitou, ktorá ich vyhnala z ich domovov už druhýkrát za posledných osem rokov. Prezidentka Zuzana Čaputová to vo svojom profile na sociálnej sieti skonštatovala po stretnutí s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z Ukrajiny.Hlava štátu pripomína, že vojnu na Ukrajine sledujú Slováci z relatívneho bezpečia, no vyvolala nebývalú vlnu solidarity. Dodala však, že veľmi solidárni sú medzi sebou aj samotní občania Ukrajiny.„Ak si niekto myslí, že sem z Ukrajiny prichádzajú iba s natiahnutou rukou, mýli sa. Sami hovoria a prosia o to, aby sme ich vnímali ako ľudí, ktorí chcú byť platnými členmi našej spoločnosti. Prichádzajú s motiváciou nevzdať sa. Sú medzi nimi psychologičky, učiteľky, právničky aj podnikateľky,“ vyhlásila.Čaputová pripomína, že mnoho Ukrajincov už dnes pomáha svojim krajanom ako dobrovoľníci. Napríklad prácou na hraniciach, distribúciou humanitárnej pomoci, prekladaním, či zháňaním ubytovania a práce. Prezidentka sa skláňa pred ich statočnosťou a nasadením.„Vojna vždy prináša utrpenie, ale aj príbehy ľudí, ktorí sa mu postavili. Medzi nich patria aj Ukrajinky a Ukrajinci, s ktorými som sa rozprávala,“ povedala. Čaputovej najväčším želaním je, aby sa vojna na Ukrajine čo najskôr skončila a aby Ukrajina zostala suverénna a nezávislá.