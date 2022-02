Naď ostro vystúpil voči vysielaniu RTVS v súvislosti s dianím na Ukrajine, Rezníka vyzval k náprave

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) skritizoval Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) aj v súvislosti s pozvaním bývalého premiéra Jána Čarnogurského k téme konfliktu na Ukrajine. V relácii Braňo Závodský Naživo na rádiu Expres uviedol, že úlohou verejnoprávnej televízie je mať primárne záujem o bezpečnosť a o obranu na Slovensku.„To, čo sa deje v ostatných týždňoch a mesiacoch v RTVS je neprijateľné. A keby to bolo tak, že tam niekto presadzuje záujmy inej mocnosti, tak by sa nesprávali inak,“ podotkol Naď. Dodal, že je potrebné urobiť konkrétne kroky, aby sa to skončilo. Podľa neho skorá budúcnosť ukáže konkrétne kroky.Naď uviedol, že súčasný generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník jeho osobnú dôveru stratil. „Myslím si, že ak teraz pán Rezník neukáže, po tom, čo sa stalo na Ukrajine, že RTVS začne plniť svoju štátnu funkciu, tak tam nemá čo robiť,“ zhodnotil.