Zeman: Mám rád ruskú kultúru, ale masívny útok Ruska na Ukrajinu je zločinom proti mieru

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman označil štvrtkový masívny útok Ruska na Ukrajinu za „zločin proti mieru“. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že je to jeho prvé priame vyjadrenie po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin najprv uznal nezávislosť dvoch samozvaných republík na Donbase a následne spustil útok na celú Ukrajinu.„Ide o akt nevyprovokovanej agresie, ktorý je treba dôsledne odsúdiť. A to nielen slovami, ale aj činmi,“ skonštatoval Zeman v prejave, ktorý trval necelých päť minút.„Mám rád ruskú kultúru, vážim si obete ruského ľudu v druhej svetovej vojne, ale to neznamená, že budem súhlasiť s tým, aby na územie suverénneho štátu bez vyhlásenia vojny vstúpila cudzia armáda,“ vyhlásil ďalej Zeman.