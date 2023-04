Naď podľa strany Hlas-SD o letisku Sliač klame a rozhadzuje stámilióny na predražené zákazky

Štvornásobne predražená suma

Letisko Sliač

20.4.2023 (SITA.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) podľa strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) v téme meškajúcej rekonštrukcie letiska Sliač klame. „A opäť, hoci zatiaľ len slovne, rozhadzuje stámilióny zo štátnej kasy na predražené zákazky,“ tvrdí opozičná strana vo svojom stanovisku, ktorým reaguje na Naďove stredajšie vyjadrenia.Minister obrany na brífingu povedal, že dôvodom meškania rekonštrukcie letiska Sliač je fakt, že po vláde Petra Pellegriniho (Hlas-SD ) zdedili nulový stav. Pellegriniho vláda podľa Naďa túto záležitosť zanedbala a jediné, čo urobili, bolo, že rozhodli o nákupe stíhačiek F-16, ale infraštruktúru na to nezabezpečili.Poslanec a generálny manažér Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok pripomína, že vláda Petra Pellegriniho v roku 2019 schválila rekonštrukciu letiska Sliač za 55 miliónov eur.„Odvtedy ubehlo tri a pol roka a Jaroslav Naď nás chce dnes presvedčiť, že za tri roky nevedel ani len vysúťažiť zhotoviteľa letiskovej dráhy. A samozrejme, aby nezostal nič dlžný svojej povesti najväčšieho rozhadzovača štátnych peňazí, tvrdí, že rekonštrukcia nebude stáť 55, ale 200 miliónov eur,“ uviedol Šutaj Eštok.Hlas-SD je presvedčený, že za štvornásobne predraženú sumu letisko radi zrekonštruujú konkrétne súkromné firmy spojené s ministrom Naďom, ktoré sa už dostali k tučným štátnym zákazkám bez verejného obstarávania.„Keď tieto firmy vedia predražene stavať kontajnerové mestečko za 20 miliónov, variť vojakom za tri milióny a podobné nezmysly v duchu predvolebných sľubov OĽaNO, že "každé euro zo štátnej kasy obrátime dvakrát, kým ho použijeme", snáď dokážu zrekonštruovať aj vojenské letisko za 200 miliónov eur,“ dodal Šutaj Eštok.Minister obrany v stredu na brífingu povedal, že predchádzajúca vláda schválila dokument o rekonštrukcii, ktorá však bola nepripravená. Dokument podľa Naďa nespĺňal ani minimálne požiadavky na to, aby mohli prísť stíhačky F-16 na letisko Sliač a projekt nebol ani realizovaný.„Keď sme prišli v roku 2020 na ministerstvo, zistili sme, v akom katastrofálnom stave to je, tak sme urobili tú základnú vec, ktorú mali vtedy urobiť oni, a opýtali sa spoločnosti, ktorá dodáva stíhačky F-16, čo všetko treba všetko na to, aby bolo letisko plnohodnotné," vyhlásil Naď.Ako ďalej dodal, na letisku Sliač sa pracuje v súčasnosti na 33 projektoch, z toho 11 je realizovaných cez agentúru NSPA (Agentúra NATO pre podporu a obstarávanie, pozn. SITA). Ďalších sedem projektov je financovaných z NATO cez investičný program a 15 je národných projektov.