Počúvame, ako naša vláda rozvrátila verejné financie. No opak je pravdou, vyhlásil Heger (video)

aktualizované 20. apríla 9:57



Plníme maastrichtské kritériá

Klub 41 pokročilých ekonomík

20.4.2023 (SITA.sk) -Slovensko hospodári napriek krízam zodpovedne. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal poverený predseda vlády a minister financií Eduard Heger . „Počas vládnutia počúvame, ako naša vláda rozvrátila verejné financie. No opak je pravdou," povedal Heger.Celkový deficit verejnej správy Slovenska vlani dosiahol podľa Štatistického úradu SR 2,23 mld. eur, čo je 2,04 % z hrubého domáceho produktu (HDP). Dlh verejnej správy dosiahol 63,38 miliardy eur, resp. 57,8 % HDP. „Plníme maastrichtské kritériá," skonštatoval Heger. Požiadavky na deficit sú totiž 3 % HDP a pre dlh 60 %.Štrukturálny deficit vyjadruje pravidelné štrukturálne výdavky a príjmy štátu. „V rokoch 2021 až 2022 sme dosiahli najnižší štrukturálny deficit verejných financií," pokračoval Heger. Za tieto roky bol podľa jeho slov mierne nad jedným percentom HDP.„Pri štrukturálnych výdavkoch, teda pri tých pravidelných, sme boli zodpovední," doplnil Heger. A to je podľa neho dôkaz toho, že verejné financie sú pod ich vládnutím v lepšom stave, než sa opozícia snaží presviedčať.Jeho slová potvrdil aj štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek . Výsledky hospodárenia krajinu podľa neho zaraďujú do klubu 41 pokročilých ekonomík.„A v rámci toho sme v tej lepšej polovici krajín, ktorá dodržiava pravidlá," skonštatoval Klimek. Určite však nie sme podľa neho najbohatšou krajinou, no hospodárenie Slovenska patrí k tým lepším. „Slovensko má niečo, čo nám iné krajiny môžu závidieť, vrátane eura, členstva v EÚ a hospodárenia," myslí si Klimek.Zároveň však doplnil, že 4. mája bude mať súčasná vláda dvojročné výročie, a teda automaticky sa zapne dlhová brzda. Pre tento rok predstavuje viazanie troch percent výdavkov v rozpočte 709 mil. eur. Ministerstvo podľa Klimeka hľadalo riešenia s čo možno najmenším dopadom.V rozpočte na tento rok počítali s vysokým vplyvom energetickej krízy , ktorá odznieva lepšie, ako sa obávali. „Mali sme trištvrte miliardy eur pripravenú na energokrízu. Tento výdavok rozpustíme, resp. naviažeme pre účely troch percent," povedal Klimek. Viazanie výdavkov sa občanov a ani firiem teda podľa neho nijako nedotkne.