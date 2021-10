Naď podpísal Deklaráciu o zámere pristúpenia Slovenska do Inovačného fondu NATO (foto)

obrany

obrany

obrany

Efektívna podpora startupov

Rokovanie o možnostiach spolupráce

obrany

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Minister Jaroslav Naď (OĽaNO) podpísal Deklaráciu o zámere pristúpenia Slovenska do Inovačného fondu Severoatlantickej aliancie (NATO). Urobil tak v piatok v rámci rokovania ministrovčlenských krajín NATO. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa rezortuIniciatíva vzišla zo samitu NATO v júni 2021, počas ktorého lídri členských krajín Aliancie schválili agendu NATO 2030 s ambíciou udržať si technologickú konkurencieschopnosť podporou širšej spolupráce členských krajín aliancie v oblasti technológií a inovácií.„V NATO chceme vytvoriť podmienky na efektívnu podporu startupov a vedeckých inštitúcií zameraných na vývoj technologicky náročných riešení použiteľných tak v civilnom, ako aj obrannom sektore. Verím, že to môže byť zaujímavá príležitosť aj pre slovenských špecialistov,“ povedal Naď.Súčasťou inovačného balíka opatrení NATO je aj technologicko-inovačná sieť Diana, ktorá má slúžiť na prepojenie aliančných štruktúr s civilným sektorom a akademickou sférou a podpora výskumu a vývoja inovačných startupov.Ministri v rámci zasadnutia rokovali tiež o možnostiach rozšírenia oblastí spolupráce NATO a EÚ. Spoluprácu by mohli zúžiť napríklad pri príprave strategických dokumentov v oboch organizáciách či v bezpečnostných výzvach, akými sú hybridné hrozby, odolnosť, nové prelomové technológie, klíma či globálne súperenie. Súčasťou diskusie boli aj ministriŠvédska a Fínska.