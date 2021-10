Amnesty International požaduje vyšetrovanie úmrtí v talianskych domovoch dôchodcov, zomreli tisícky ľudí

Nemali v nemocniciach miesto

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International v piatok vyzvala na nezávislé parlamentné vyšetrovanie úmrtí na ochorenie COVID-19 v talianskych domovoch dôchodcov, ako aj správ o represiách voči zamestnancom, ktorí upozorňovali na nebezpečné podmienky v týchto zariadeniach.Organizácia sa odvoláva na rozhovory s 34 zdravotníckymi pracovníkmi, odborovými predákmi a právnikmi. Tretina pracovníkov „vyjadrila obavy z atmosféry strachu a odvety na ich pracoviskách“, uviedla Amnesty International v piatkovom vyhlásení.Pandémia koronavírusu zasiahla Taliansko ako prvú západnú krajinu, ktorá rýchlo zistila, že čelí kritickému nedostatku ochranných prostriedkov, tvárových masiek a nemocničných lôžok. Osobitne to platilo v najhoršie postihnutom regióne Lombardsko, kde počas prvej vlny šírenia nákazy mnohých obyvateľov zariadení pre seniorov ani neodviezli do nemocníc, kde pre nich nemali miesto.Okrem vysokého počtu obetí z radov obyvateľov domovov dôchodcov Amnesty International poukazuje na prípady zamestnancov, ktorí po sťažnostiach na nedostatok ochranných pomôcok a upozorneniach na nebezpečné pracovné podmienky čelili disciplinárnemu konaniu.Jeden z prípadov sa týka suspendovania Pietra La Grassa, zástupcu odborov v milánskom domove dôchodcov Pio Albergo Trivulzio. Najväčšie zariadenie svojho druhu v Taliansku sa stalo predmetom trestného vyšetrovania po tom, keď La Grassa spolu s niekoľkými lekármi a zamestnancami upozornili na vysoký počet úmrtí v úvode pandémie.Podľa viacerých výpovedí vedúci pracovníci vyzývali zamestnancov, aby nenosili masky, pretože by tým mohli vyľakať obyvateľov, čo vedenie poprelo.Milánska prokuratúra tento mesiac vyšetrovanie uzavrela bez vznesenia obvinení. V decembri minulého roka však vedeniu domova nariadila, aby La Grassu prijali späť do práce.Celkový počet obetí koronavírusu v zariadení pre seniorov nie je známy, keďže ich obyvateľov na začiatku pandémie na ochorenie netestoval. Taliansky najvyšší zdravotnícky inštitút oznámil, že od februára do mája 2020 zomrelo v domovoch najmenej 9 154 ľudí.Číslo však vychádza z čiastkových odpovedí v rámci prieskumu, do ktorého sa dobrovoľne zapojila asi štvrtina z približne 4 600 talianskych zariadení pre seniorov.